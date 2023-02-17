«رعاية السجناء»: 15.5 مليون دينار مساعدات منذ إنشاء الجمعية

وطن النهار

عقدت جمعية التكافل لرعاية السجناء عصر أول من أمس مؤتمرها السنوي الخاص بجمعيتها العمومية العادية الثامنة عشرة للسنة المالية المنتهية في31/12 / 2022 بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأعضاء الجمعية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الجمعية مساعد مندني التقرير المالي والإداري لعام 2022 بالتفصيل وتم مناقشة بعض النقاط الإدارية فيه من قبل الأعضاء. وأعلن مندني عن تقديم الجمعية مساعدات منذ نشأتها عام 2005 م حتى عام 2022 تضمنت مساعدة 16448 حالة من الغارمين والغارمات بمبلغ 12 مليوناً ونصف مليون دينار كويتي ومساعدة 13371 حالة من أسر السجناء والحالات الإنسانية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي

ووجه مندني الشكر لكل الأعضاء المؤسسين للجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثليها الكرام الذين ساهموا بجهودهم الكبيرة في دعم جمعية التكافل وتيسير أعمالها وشكر الأمانة العامة للأوقاف لدعمها المستمر لما تقوم به الجمعية من حملات متتالية على مدار العام.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2023 واعتماد مركز الكوت لتدقيق الحسابات المالية لعام 2023.

كما تم انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الحالية بالتزكية والذي يتكون من مساعد محمد مندني، عبدالله عبدالرحمن الجاسر، زيد خلف الذايدي، محمد مساعد مندني، باسمة جاسم محمد البراك، هنادي محمد الحفيتي وعمر زيد الذايدي.

