المكراد: شباب الكويت يقومون بمهمة إنسانية

وطن النهار

قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد بتكليف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد بزيارة فريق البحث والانقاذ الكويتي المتواجد في جمهورية تركيا الصديقة لتفقد احوالهم والاطمئنان عليهم بحضور سفير دولة الكويت وائل يوسف العنزي، وقد نقل الفريق المكراد تحيات وتقدير القيادة السياسية وفخرهم واعتزازهم بالدور الكبير الذي قاموا فيه وتمنياتها لهم بالعودة بالسلامة الى أرض الوطن بعد انتهاء المهمة الانسانية التي كلف بها الفريق لإغاثة المنكوبين اثر الزلزال. كما تقدم المكراد بالشكر الجزيل الى السفير وائل العنزي على ماتقدمه سفارة دولة الكويت من دعم ومساندة لتسهيل مهام الفريق وعلى هامش الزيارة قام الفريق خالد المكراد بتفقد بعض المواقع التي ضربها الزلزال ويعمل بها فريق البحث والانقاذ الكويتي للاطمئنان على اجراءات عملهم.

