السفير الياباني: علاقاتنا بالكويت قوية وطويلة الأمد

وطن النهار

بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان عمار العجمي أقامت سفارة اليابان لدى البلاد احتفالا بمناسبة عيد ميلاد إمبراطور اليابان.

وبهذه المناسبة قال السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري تتمتع اليابان والكويت بعلاقة صداقة قوية طويلة الأمد، مثمنا الدعم الكريم الذي قدمته الكويت عندما ضرب الزلزال الكبير اليابان في عام 2011.

وأشار الى أن العام الحالي يصادف مرور 62 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتاً إلى أن تجارة النفط تمثل أساس العلاقة بين البلدين منذ عام 1958.

وتابع: «ومع ذلك، فإن كلا البلدين بحاجة إلى خلق قوة دافعة جديدة لتعميق علاقاتنا في ظل الظروف الجديدة في القرن الحالي»، مضيفاً: «مع انحسار وباء كوفيد 19، أود العمل على تجديد الشراكة بين اليابان ودولة الكويت في مجالات مختلفة أبعد من تجارة النفط بما فيها التبادل البشري».

وزاد بالقول: «تدعم كل من اليابان والكويت السلام والازدهار الدوليين، ولذلك أود أن أعمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين من أجل عالم أفضل».

