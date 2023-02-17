العدواني: نثمَّن تفاني المعلمين في أداء رسالتهم العلمية

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن الوزارة لا تألو جهدا في تقدير جهود المعلمين المخلصين لتفانيهم في حمل رسالة العلم والتعليم وغرسها في أجيال المستقبل لنهضة المجتمع الكويتي. جاء ذلك في كلمة العدواني نقلها بيان صحافي صادر عن وزارة التربية خلال الإعلان عن أسماء المعلمين المتميزين والمدارس المتميزة في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2020/2021. وأضاف العدواني أن الوزارة تحرص في كل عام على تكريم نخبة من أبنائها المتميزين من المعلمين والمعلمات مشددا على دورهم في بناء الأمم باعتبارهم الركيزة الأساسية في نهضة الأوطان لما يقدمونه من رسالة سامية. وأعرب عن تهانيه للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية المتميزة على الجهود المخلصة التي بذلوها آملا أن يكون هذا التكريم حافزا لغيرهم من المعلمين والمدارس للتميز في السنوات المقبلة.