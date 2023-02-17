«الإطفاء» افتتحت مخيمها التوعوي الأول

وطن النهار

تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وبحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الشؤون المالية والادارية اللواء صالح احمد صالح و نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية الدكتور سلمان العجمي بشركة ايكويت للبتروكيماويات افتتح صباح أمس الخميس مخيم قوة الإطفاء العام التوعوي الأول الذي تم افتتاحه بالتعاون مع شركاء النجاح شركة ايكويت للبتروكيماويات و الكائن في منطقة عريفجان و الذي تستمر فعالياته حتى شهر مارس المقبل بالتزامن مع حملة قوة الإطفاء العام التوعوية المقدمة لمرتادي البر. ويضم المخيم العديد من الخدمات الترفيهية ومسرحا لتقديم الفعاليات التوعوية للوقاية من الحريق وكيفية التعامل في حال حدوث الحريق ومسابقات توعوية للجمهور بالاضافة الى مخيمات لاستراحة الأسر، ويفتح المخيم أبوابه يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء.