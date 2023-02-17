«الهلال الأحمر الكويتي»: مليونا دولار دعماً للجهود الدولية في سورية

وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديم مبلغ مليوني دولار لدعم جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدعم الاوضاع الإنسانية في سورية في الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من الشمال السوري وجنوب تركيا وخلف آلالاف الضحايا والجرحى في كلا البلدين. وقالت الامين العام في الجمعية مها البرجس لـ (كونا): إن الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأحبائهم يحتاجون إلى الدعم مؤكدة أهمية توحيد القوى الانسانية وبذل الجهد لمساعدة الاشقاء في سورية. وأضافت البرجس أن الجمعية استجابة لنداء الطوارئ الصادر من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء في سوريا من خلال التبرع بمليوني دولار. وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات الانسانية لدعم المتضررين والمحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والازمات الانسانية لاسيما في تركيا وسورية. وذكرت أن الجمعية تسعى باستمرار إلى توسيع وتعزيز التعاون والشراكة الانسانية مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يحقق أهدافها ورسالتها ويلبي حاجات المحتاجين.وأشادت بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الساحة الإنسانية الدولية وخاصة برامجها الإنسانية ودوهم الإنساني لدعم الاوضاع الانسانية في كل من تركيا وسورية. وأوضحت أن المتطوعين باشروا توزيع المساعدات الاغاثية والخيام على المتضررين في تركيا وشمال سورية معربة عن بالغ الشكر والتقدير لجهود المتطوعين من الجمعية. من جانبه أشاد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي في تصريح مماثل لـ (كونا) بدور الهلال الأحمر الكويتي في مجال العمل الإنساني والإغاثي ودوره في التعامل مع الأزمات والكوارث والمشاركة المجتمعية. وقال الشرقاوي: إن للجمعية تاريخ طويل في العمل المشرف في دعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث فضلا عن مشاركتها في دعم جهود الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.