علي الجابر جمع دواوين الكويت في «عزايز»

وطن النهار

في وسط الأجواء الربيعية وعلى رائحة الخزامى ودفء شمس النهار وعذوبة نسيم العبدلي، جمع الشيخ علي جابر الأحمد الصباح دواوين الكويت في ملتقى سنوي عامر حفته ذكريات السنين وحفاوة ولهفة اهل الكويت للقاء بعضهم البعض.

وفي هذه المناسبة، قال الشيخ علي الجابر: نلتقي اليوم بعد أن تشرفت أمس الاول باستقبال سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد نيابة عن صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسعدت بهذه الزيارة السنوية التي توقفت نتيجة لجائحة كورونا، وها نحن عدنا والعود أحمد بدعوة الدواوين ويسعدني أن أشكر كل من لبى الدعوة وأيضاً من لم تسمح له ظروفه بالمجيء.

وأضاف الجابر: مما يثلج الصدر أن هذه الدعوة عبارة عن خليط تندمج فيه كل شرائح المجتمع الكويتي الكريم، وهي عادة تبعث على الفخر والسعادة في قلبي ونتمنى لهذه الزيارات أن تتكرر تزامناً مع الجو الجميل الذي يلف دولتنا الحبيبة سواء من طبيعة أو مناسبات فبراير العامرة.

