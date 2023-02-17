الملحم: «أسواق المال» تنتهج سياسة الباب المفتوح

مال وأعمال

عقدت هيئة أسواق المال ممثلة بـ أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم-رئيس مجلس مفوضي الهيئة - المدير التنفيذي، وعثمان إبراهيم العيسى - نائب رئيس مجلس المفوضين، و رؤساء قطاعات الأسواق والإشراف والشؤون القانونية لقاءً مفتوحاً بمقر الهيئة وذلك يوم الخميس الموافق 16/2/2023 مع السادة ممثلي شركات الوساطة المالية والمسجلة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.

يأتي ذلك انطلاقاً من ايمان الهيئة بأهمية عقد مثل تلك اللقاءات واستطلاع رأي وتبادل وجهات النظر مع الأطراف المشاركة في السوق المالي وأصحاب المصلحة (Stakeholders)، من باب سعي الهيئة الدؤوب وحرصها على المشاركة الفاعلة من قبل جميع الأطراف المعنية في مشروع تطوير منظومة سوق المال الذي تتبناه الهيئة، وبما يخدم ما تم تحقيقه من ترقيات لدولة الكويت خلال الأعوام الماضية، ويعزز من الوصول للتطلعات والأهداف المستقبلية نحو الترقية إلى سوق ناشئ متقدم، ضمن الخطوات والخطط التي تضعها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلة بكل من بنك الكويت المركزي، وبورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى شركات الوساطة المسجلة لدى البورصة.

وفي الختام عبر رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس المفوضين عن شكره لممثلي شركات الوساطة المالية على تلبية الدعوة، وما تم إبداؤه من أفكار، مؤكداً على انتهاج الهيئة لسياسة الباب المفتوح لجميع الأطروحات والمقترحات التي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني وتنويعه، حرصا منها على تحقيق الغاية من إنشائها من خلال تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية في بيئة تتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وإن مثل هذه اللقاءات تعتبر ركيزة أساسية في تحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، علاوةً على تذليل أي معوقات للجهات المشاركة في السوق المالي، وصولاً للتكامل المنشود بين جميع الأطراف لتحقيق الغاية السامية تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي رائد.

