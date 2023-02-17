«KIB» يواصل خدمة عملائه عبر قنواته الإلكترونية خلال العطلة

مال وأعمال

تزامناً مع حلول ذكرى الإسراء والمعراج، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، مع اعتباره يوم راحة يسبقه يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 وهو يوم عطلة رسمية، ذلك على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، مؤكداً على استمراره بتقديم خدماته المصرفية لعملائه على مدار الساعة عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة خلال هذه العطلة.

وبعد أن توجه بالتهنئة للجميع بحلول هذه المناسبة، نوه KIB إلى التزامه بتلبية طلبات عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مفيداً بأنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونياً أثناء العطلة وعلى مدار 24 ساعة، والتي تتمثل في كل من: خدمة مركز الاتصال، سواءً عبر هاتف البنك المحلي (1866866)، أو على الرقم الدولي (96522957300+)، وكذلك خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما يشمل كلا من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت.

كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أون لاين» على موقع البنك الإلكتروني www.kib.com.kw إضافة إلى الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيقه أيضاً، ذلك بجانب إمكانية التواصل على تطبيق «WhatsApp»، على رقم البنك المحلي (1866866)، للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.

وقد أكد KIB أيضاً على جاهزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب الزائد على عمليات السحب النقدي المتوقع خلال هذه العطلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، وتوافر عدد الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.

