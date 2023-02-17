«KIB» يقدّم رعايته ويشارك في بطولة أطياب المرشود لقفز الحواجز

مال وأعمال

استكمالاً لمبادرته المميّزة خلال العام الماضي، يقدّم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته البلاتينية لبطولة أطياب المرشود الدولية التاسعة لقفز الحواجز، هذا العام، وذلك بهدف رفع مستوى الثقافة الرياضية في الكويت، ودعم المواهب الرياضية الكويتية. وتأتي هذه الخطوة في إطار أحد أبرز مبادئ برنامج البنك الرائد والشامل للمسؤولية الاجتماعية، وهو تمكين الرياضيين الكويتيين وتوفير الإمكانات كافة التي تؤهلهم للمنافسة في البطولات العالمية، وحصد مراكز متقدمة في المحافل الدولية.

هذا وقد تم تنظيم بطولة الفروسية لقفز الحواجز، من قبل شركة أطياب المرشود، في مركز الكويت للفروسية، على امتداد ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الخميس 16 فبراير 2023 وحتى السبت 18 فبراير 2023، ولما لهذه البطولة، بوجه خاص، من جمهور واسع وحضور كبير; خصّص KIB جناحاً ليؤكّد حضوره الفاعل خلال هذه الفعالية المميّزة، كجزء من استراتيجيته المدروسة للتواصل والمشاركة المجتمعية التي يتبناها تحت شعاره المؤسسي، بنك للحياة.

وبهذه المناسبة، قالت مروة معرفي، مساعدة مدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: «يأتي دعم البنك ورعايته البلاتينية لهذه البطولة من إيمانه بأن رياضة الفروسية من أكثر الرياضات عراقة في الكويت، بشكل خاص، وفي دول الخليج العربية، بشكل عام. كما أنها تشكل جزءاً كبيراً من الموروث العربي». وأضافت: «لقد كان KIB ولا يزال شديد الحرص على رعاية بطولات الفروسية المحلية المختلفة وتقديم الدعم اللازم لمحترفيها وأبطالها الكويتيين بهدف تمكينهم من المشاركة في مختلف البطولات المحلية والدولية، وأقرب مثال هو الرعاية الأخيرة للبطولة ذاتها في نسختها الثامنة خلال العام الماضي». وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدّخر جهداً في المبادرة إلى رعاية الفعاليات المجتمعية والمشاركة فيها، لما تحققه من أهداف استراتيجية مستدامة تتماشى مع برنامجه المجتمعي المتكامل، والذي يسهم في خلق بيئة متكاملة من الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعريفهم بالمنتجات والخدمات المصرفية، فضلاً عن رعاية المبادرات الموجهة نحو دعم الأنشطة الرياضية، وتمكين المواهب المحلية في المجالات الرياضية من الوصول إلى مستويات وآفاق جديدة.

