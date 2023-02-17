«المالية» شاركت في المنتدى السابع للمالية

مال وأعمال

ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وفد وزارة المالية في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي أقيم على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن هادي الحسيني، وبمشاركة مدير عام صندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، وبحضور الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

كما شارك الرشيد في الجلسة المغلقة عالية المستوى حول «تمويل المناخ» المنظمة من قبل كل من وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحضور عدد من وزراء المال في الدول العربية وصندوق النقد العربي.?

وتجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين.

وتمت مناقشة مواضيع عدة بمشاركة خبراء ومسؤولين في المجال الاقتصادي والتكنولوجي من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بمستقبل السياسات وحوكمة متغيرات المستقبل، وأهمية تطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين الدول العربية، والاطلاع على أحدث التوجهات الحكومية العالمية فيما يتعلق بالإدارة وتطوير عمل المؤسسات الرسمية.

