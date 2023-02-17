«التحكيم التجاري» أقام ندوة «العقود الذكية والتوقيع الإلكتروني»

مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع ندوة افتراضية بعنوان: «العقود الذكية والتوقيع الإلكتروني»، وذلك صباح الأربعاء الماضي.

وقد صرح عبدالله الشايع – رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها المركز كخطوة من خطوات مواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم، وذلك سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات توفيراً للجهد والمال لطرفي النزاع وخاصة بعدما ألقت جائحة كورونا في الأعوام السابقة بظلالها على أنشطة التجارة كافة وصعوبة التنقل من مكان لآخر للتوقيع على العقود التجارية، أو إبرام صفقات بشأنها، كما هددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها.

وأشار الشايع ان هذه الندوة قد استظهرت مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطراف النزاع وفقاً لاتفاقهم، أو في حالة أن تطرأ ظروف تحيل أو تمنع انعقاد الجلسات بحضور الأطراف مع هيئة التحكيم وتؤدي إلى تعطل الأعمال، كما سهلت الوسائل الإلكترونية التعاقد بين طرفي النشاط التجاري عن طريق التوقيع الإلكتروني دون مشقة السفر أو التنقلات لإتمام تلك العقود. وأضاف الشايع أن إقامة مثل هذه الندوات تأتي تجسيداً لقرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته السابقة، والذي حرص على تفعيل استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل واستحداث طرقاً بديلة لإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة عبر تقنيات الاتصال المرئي وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.

وأكد الشايع أن دولة الكويت لديها فرصة حقيقية لتحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم ومنها استخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعد من ضمن الحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى سرعة إنجاز المعاملات، خاصة مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل مع الزيادة الملحوظة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات، ومن الجدير بالذكر أن مركز الكويت للتحكيم التجاري كان له السبق في إقامة وإدارة جلسات إحدى قضايا التحكيم التي عرضت على المركز وتم عقدها عن بُعد.

يذكر انه قد حاضر بالندوة الدكتور رضا محمود العبد – أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجمهورية مصر العربية، والذي تطرق من خلال هذه الندوة إلى محاور عدة تضمنت ماهية العقود الذكية ونشأتها وأهدافها ومكوناتها وإثباتها وقبولها وآلية عملها، كما أوضح إيجابيات وسلبيات العقود الذكية والتوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى عرض نماذج مختلفة من العقود التي يتم توقيعها إلكترونياً.

