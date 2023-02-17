«الأهلي المتحد» متواصل مع عملائه خلال الإجازة

مال وأعمال

بمناسبة حلول ذكري الإسراء والمعراج للعام الهجري 1444، ، يتقدم البنك الأهلي المتحد بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبات على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، قال البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الأحد الموافق 19 فبراير الحالي على أن تستأنف جميع الفروع العمل يوم الإثنين الموافق 20 فبراير2023 .

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يوم العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهواتف الذكية ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وكذلك من خلال خدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء ، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة البنك للسحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

