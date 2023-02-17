أغلى مبانٍ في العالم

النهار Weekend

تحكي المباني قصصاً امتدت لعقود - وأحياناً قرون، ويقدم بعضها لمحات عن ثقافات وتقاليد وتكنولوجيا العصر الذي ينتمون إليه. وبهذه الطريقة، فإنها تربط الحضارات بالزمن السائد وتصبح نقاطاً عقدية في ملامح التاريخ البشري.

وفي تقرير حديث لموقع «lifestyleasia»، كشف عن أغلى 10 مبانٍ في العالم، موضحاً الأسباب وراء تكلفتها الباهظة، سواء حجم الأموال المنفقة على الإنشاءات، والتي يمكن أن تشمل التكاليف المتكبدة لشراء الأراضي، والتعديلات على الهياكل القائمة، والمباني الصغيرة التي تشكل جزءاً من المشروع، والنفقات الأخرى المماثلة المرتبطة بالمشروع الرئيسي. ومع ذلك، لا يزال من الصعب تقييم التكلفة الدقيقة للمباني. وقد يكون هذا بسبب عمر المبنى، من بين العديد من الأسباب الأخرى.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه مهما كان الرقم الفعلي فهو يتعلق فقط بتكاليف التوسعة وليس القيمة التاريخية للحرم المكي.

1 أبراج البيت – مكة

أبراج البيت، أو برج ساعة مكة الملكي، هو مجمع ناطحات سحاب ضخمة تطل على المسجد الحرام. وهو مجمع مملوك للحكومة يضم 7 ناطحات سحاب تضم فنادق ومراكز تسوق وشققا سكنية، من بين مرافق أخرى. وهو جزء من مشروع وقف الملك عبد العزيز.

يبلغ ارتفاع المبنى 601 متر، ويضم 4 ساعات على كل وجه واحدة وهي الأكبر في العالم.

بدأ بناء المجمع عام 2004 واكتمل في عام 2012. بتكلفه 15 مليار دولار.

2 مارينا باي ساندز - سنغافورة

تم افتتاح مارينا باي ساندز في عام 2010 وأصبحت على الفور جوهرة التاج لأفق سنغافورة، إذ إنها أحد أكثر المعالم شهرة في العالم. يتألف المبنى من 3 أبراج فندقية متصلة بواسطة ممر عالي المستوى يعرف باسم «Sands SkyPark». وتكلف إنشاؤه 5.7 مليارات دولار. وتم الإعلان عن خطة توسعة بقيمة 3.3 مليارات دولار في عام 2022. ومن بين الإضافات الأخرى، ستضيف التوسعة 1000 جناح فاخر إلى المنتجع المتكامل وستنشئ ساحة ترفيهية بسعة 15000 مقعد. سيتم إنفاق مليار دولار أخرى على تجديد عقارات الفندق. من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع التوسعة في عام 2026.

3 كوزموبوليتان، الولايات المتحدة

يتسع فندق «كوزموبوليتان» إلى 3000 غرفة، ويقع على طول قطاع لاس فيغاس. تم تشييده بتكلفة 4 مليارات دولار أميركي، وافتتح في عام 2010 مع كازينو والعديد من المطاعم وملهى Marquee الليلي وحوض سباحة في الطابق الرابع المطل على شارع لاس فيغاس. استحوذت شركة بلاكستون الكبرى للأسهم الخاصة، من خلال «Blackstone Real Estate Partners»، على العقار في عام 2014 من دويتشه بنك مقابل 1.73 مليار دولار فقط. وفقاً لتقرير صادر عن شركة CoStar لوسائل الإعلام العقارية التجارية الأميركية، أخذ دويتشه بنك العقار من خلال الرهن بعد أن تخلف مالكه السابق عن سداد قرض بناء.

4 ملعب سوفي - الولايات المتحدة

تبلغ مساحة ملعب SoFI التاريخي الضخم 288000 متر مربع وهو مبني على الموقع السابق لمضمار «Hollywood Park Racetrack» الشهير. ووفقاً لصحيفة «LA Times»، يتسع الملعب لـ 70.240 متفرجا، ومن بين ميزات التصميم الفريدة العديدة عمق ملعب كرة القدم الذي يقع على عمق حوالي 30.4 متراً تحت مستوى سطح الأرض، وشاشة فيديو ضخمة تشبه الحلقة معلقة من الأعلى أكبر من حجم ميدان اللعب نفسه. تم تمويل بناء الاستاد من قبل مالك رامز ستان كرونكي، الذي أنفق ما يقرب من 5 مليارات دولار أميركي عليه، مما يجعله أحد أغلى المباني في العالم.

5 أبل بارك، الولايات المتحدة

تم بناء المقر الرئيسي لشركة «أبل» بتكلفة 5 مليارات دولار أميركي، ويعتبر أحد أكثر مقرات الشركات إثارة للإعجاب في العالم، في كوبرتينو، كاليفورنيا.

من بنات أفكار مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز وصممته شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، ويمتد مجمع مباني «أبل بارك» على مساحة 260128 متراً مربعاً ويتألف من مبانٍ متعددة.

المبنى الرئيسي على شكل سفينة فضاء، والذي يبلغ محيطه 1.6 كيلومتر، هو أكبر مبنى في العالم جيد التهوية.

6 قصر وين بالاس - الصين

تكلف إنشاء قصر وين، الذي تم افتتاحه في عام 2016، بعد 6 سنوات من بدء البناء، 4.2 مليارات دولار.

ويضم المنتجع 1706 غرف وأجنحة فخمة جنباً إلى جنب مع مجموعة من المطاعم ومنتجع صحي ومتنزه البيع بالتجزئة.

7 مركز التجارة العالمي - الولايات المتحدة

يُعرف «One World Trade Center»، أيضاً باسم برج الحرية، وهو ناطحة سحاب شهيرة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تم تشييده في موقع مجمع مركز التجارة العالمي - البرجين التوأمين اللذين دُمرا في هجوم إرهابي في 11 سبتمبر 2001. يبلغ ارتفاع المبنى 540 متراً ما يعادل 1776 قدماً، وهو الرقم الذي يتطابق مع العام الذي وافق فيه الكونغرس القاري الأميركي على إعلان الاستقلال. كما أن الارتفاع يجعله أطول مبنى في نصف الكرة الغربي. 8 برج لوت وورلد، كوريا الجنوبية

يبلغ ارتفاع برج لوت وورلد 555 متراً في سيول، وهو واحد من أطول 10 مبان في العالم وأغلى مبنى في كوريا الجنوبية. يتكون من 123 طابقاً ويضم فندقاً فاخراً وعدداً من المقاهي ومجموعة من صالات العرض.

بدأ تشييد المبنى في عام 2011 وانتهى في عام 2016. وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي 3.25 مليارات دولار.

9 قصر الإمارات أبرز ما يميز قصر الإمارات

الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم المملوك لحكومة أبوظبي - هو الهالة الذهبية لسقوفه وقبابه التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع. تحصل على لمعانها من أوراق الذهب عيار 22 قيراطاً والفضة التي تم لصقها على الهيكل ويتم استبدالها كل 4 إلى 5 سنوات. كما يحتوي على 1002 ثريا من «سواروفسكي» عبر الغرف والقاعات والردهات والتي تضيف إلى فخامة الفندق الفاخر. يعد قصر الإمارات من أغلى المباني في العالم، وهو من أشهر الوجهات في أبوظبي.

