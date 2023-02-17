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جزيرة للبيع بالكاريبي.. بأقل من سعر منزل في أميركا


من الصعب تخيل ذلك، ولكن يمكن لمن يملك 475 ألف دولار فقط أن يشتري جزيرة خاصة في البحر الكاريبي، حيث تمثل فرصة استثمارية واعدة للكثيرين، وتكلفة أقل من متوسط تكلفة شراء منزل في أميركا.
وتحتوي جزيرة «إغوانا» التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة على خدمة خلوية وإنترنت وتلفزيون، فهي ليست معزولة تمامًا عن العالم، وبها منزل رئيسي به 3 غرف نوم وحمامان، كما يوجد بها أيضًا رصيف صيد في غربي الجزيرة.
وتقع الجزيرة المحاطة بالمياه النقية والتي يغلب عليها اللونان الأزرق والأخضر على بُعد 12 ميلًا من ساحل نيكاراغوا، وقد عُرضت سابقًا في إحدى حلقات السلسلة التلفزيونية الأميركية Island Hunters، التي كانت تعرض على قناة «إتش جي تي في» المملوكة لشركة ديسكفري.


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