إنريكي الأقرب

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اقترب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود منتخب السيليساو خلفا للمدرب تيتي الذي رحل مع نهاية مشاركة راقصي السامبا في كأس العالم 2022. ورحل تيتي عن تدريب منتخب البرازيل، بعد توديع مونديال قطر 2022، من الدور ربع النهائي، على يد كرواتيا، بركلات الترجيح. وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية «اقترب الإسباني لويس إنريكي من تولي تدريب المنتخب البرازيلي».

وأضافت: «إنريكي لم يكن المرشح الأول لتولي تدريب منتخب البرازيل، إذ كانت الرغبة الأولى التعاقد مع بيب غوارديولا ومن بعده كارلو أنشيلوتي». وجدد غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي، ولم تكن لديه النية في الرحيل، كما أن أنشيلوتي أكد صراحة أنه لن يرحل عن ريال مدريد حاليا. وأشارت الصحيفة إلى أنه «رغم وجود نية لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال، للإطاحة بأنشيلوتي وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلا أن ذلك لن يتم قبل نهاية الموسم الجاري، حتى لو خسر المدرب الإيطالي لقب مونديال الأندية، نظرا لضغط المباريات». ويتعارض هذا الأمر مع حاجة الاتحاد البرازيلي لاتخاذ قرار نهائي (سريع) بشأن حسم هوية المدير الفني في فبراير الحالي. وأضافت الصحيفة: «إنريكي جاء في المركز الثالث ومعه الثنائي زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو، لكنه كان يحظى بأفضلية العمل مع المنتخبات». وهناك اقتناع داخل الاتحاد البرازيلي بأن «إنريكي إلى جانب فريق العمل الخاص به، سيقبلون العرض بمجرد إضفاء الطابع الرسمي عليه». وكان إنريكي قد رحل عن تدريب منتخب إسبانيا بعدما ودع كأس العالم 2022 في قطر، من الدور ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح.

