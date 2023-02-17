سلطان بن سعد: إقبال كويتي كبير على المشروعات السعودية

وطن النهار

قال سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد إن هذه المرة الثانية لديوانية السفارة للدبلوماسيين حيث إن الفكرة ولدت قبل 3 أشهر حيث اقمنا الديوانية الأولى وهناك توجه لعقد الثالثة في شهر رمضان المبارك.

واضاف في تصريح صحافي مساء اول من امس بمناسبة استضافة السفارة لديوانية الدبلوماسيين الثانية: دائما ما يتواجد رؤساء البعثات في المناسبات المختلفة وكذلك في الديوانيات الكويتية ولكن لم نر الموظفين والدبلوماسيين يتجمعون في مكان واحد ولذلك وجهنا الدعوة لمجموعة من الدبلوماسيين ونتمنى أن يستمر حضور الدبلوماسيين بكثافة مثل المرة السابقة.

وحول نجاح منتدى استثمر في السعودية الذي عقد في الكويت كأول محطة له قال اذا نتحدث عن الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقة فهذا امر مفروغ منه لان المحبة بين الطرفين تفوق الوصف.

واضاف المملكة أصبحت قبلة المستثمرين وبها بيئة استثمارية عظيمة وفتحت الأبواب للجميع وتم تغيير بعض التشريع والقوانين والأنظمة التجارية والاقتصادية في المملكة حيث تم تقنين أكثر من 700 قانون لخدمة المستثمرين ووجدنا أن الكويتيين ومنذ القدم لهم باع طويل في المجال الاستثماري ولديهم خبرة كبيرة لذلك قررنا أن تكون الكويت كأول محطة للمنتدى استثمر في السعودية والحضور كان رائعاً جداً حتى أن بعض الأصدقاء والاحبة احتجوا لعدم توجيه الدعوة لهم غير أننا أوضحنا لهم أن الدعوات ارسلت من وزارة الاستثمار مباشرة وكانت إلكترونية والسفارة لم يكن لها دور في ذلك سوى في الترتيبات للمنتدى.

وقال كل من حضر المنتدى اشاد وأعجب بما قدم من عروض وفرص استثمارية منوها بدور الاعلام في التغطية الواسعة للحدث.

وقال كان للاعلاميين الدور الأكبر في اتساع التغطية للمنتدى، لافتاً الى عقد منتديات أخرى في دول عدة مع انعقاد المنتدى بشكل سنوي في الكويت.

وعن ابداء رجال الأعمال للكويتيين رغبتهم في الاستثمار في المملكة أجاب نعم وهناك من غادر منهم للرياض امس للقاء المسؤولين هناك.

واضاف على هامش المنتدى كانت هناك جهات حكومية سعودية عدة متواجدة حيث تواصلت مع عدد من رجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستثمارية مشيرا لوجود تسهيلات كبيرة تقدم للمستثمرين.

واوضح ان بعض رجال الأعمال تخفى عليهم خطوة البداية الا ان وزارة الاستثمار وبعد المنتدى الذي عقد في للكويت وضعت ملامح المشاريع المقترحة في المملكة.

