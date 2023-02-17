الفيلي: حل مجلس 2020 بعيد عن الشبهات

وطن النهار

قال النائب والوزير السابق يعقوب الصانع ان الطعون الانتخابية فيها شقان، شق يتكلم عن العملية الانتخابية ومدى وجود أخطاء بالارقام، وهناك دفوع تتكلم عن سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بدءا من بطلان مرسوم الحل ومرورا ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات وبطلان مراسيم الضرورة وانتهاء باللغط الذي دار بعد التشكيل الحكومي الذي جرى بعد ظهور نتائج الانتخابات ورفض احد النواب ان يكون عضواً في الحكومة واعترض على التشكيل فاضطرت الحكومة ان تقدم استقالتها وتشكل حكومة جديدة وتؤجل مدة دور الانعقاد التي تجاوزت الاسبوعين ووجود شبهة دستورية فيها.

وأكد الصانع خلال ندوة فرضية البطلان واهمية مجلس الدولة التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية ان الطعون الانتخابية تستند على ان الحكومة وان اقسمت أمام رئيس الدولة إلا انها لم تقسم امام البرلمان، وهذا الامر متصل بعمل البرلمان ولذلك كان لزاما على الحكومة ان تؤدي القسم أمام البرلمان. مضيفا ان هناك خوفاً من أن تحدث انتخابات جديدة ويأتي رئيس حكومة ويشوف ان تشكيلة مجلس الأمة لم تعجبه فيرفع مرسوم الخل قبل ان يؤدي القسم قبل البرلمان واعتقد انها نقطة محل اهتمام الجميع. وقال الصانع ان التصويت وفق البطاقة المدنية ليس ضرورة لأن هذا الامر كان موجوداً وفق مقترحات في المجالس البرلمانية السابقة وبالتالي لا شيء جديداً سوى تشكيل لجنة ادعت بأن هناك تزويراً، ولكننا لم نجد حالة واحدة تمت احالتها للنيابة، وهذا يثير علامة استفهام.

من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي مرسوم حل المجلس السابق بعيد عن الشبهات بعكس مرسوم حل مجلس 2012 الذي كان هناك اجماع على عدم سلامته، مضيفا ان اعمال المجلس الحالي سليمة الى ان يصدر حكم المحكمة الدستورية. واكد الفيلي ان المحكمة الدستورية لا تبطل العملية الانتخابية الا بوجود اخطاء جسيمة ومن لديه شبهة فليلجأ الى القضاء، موضحا ان اسباب البطلان قد تكون مرتبكة باسباب محددة إما أخطاء بجمع الاصوات وإما بالاصوات بحد ذاتها وهذا لا يمكن اثارته امام المحكمة الدستورية بل أمام محكمة الطعون الجزائية، وبالحالتين المحكمة تملك مواجهة الامر دون اعادة العملية الانتخابية.

من جانبه، قال الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود ان نسبة الخطأ بالتصويت وفق البطاقة المدنية تصل الى 30% وذلك وفق دراسات مثبتة، فهناك الكثير من المواطنين مسجلون على بيوت آبائهم أو اخيه أو اهل زوجته وهذه من المثالب التي تثير اللغط بشأن العملية الانتخابية وكأنها اعتداء على حقوق مكتسبة خاصة بعد استقرار الجداول الانتخابية.

ولفت الحمود الى ان المحكمة الدستورية ارتكبت اكبر خطأ عندما فحصت أمراً لا يمكن ان يفحصه القضاء وهو التدخل في اعمال السيادة والذي حدث في 2012 فالقاضي ليس برجل سيادة.

واضاف الحمود ان حكم المحكمة الدستورية في 2012 حكم مضطرب لا نستطيع الاعتماد عليه في إصدار أحكام جديدة، اما المحكمة الحالية فستكون احكامها دقيقة جدا لأنها اخذت وقتها الكافي وابعدت عنها الطعون التي لم تحصل على توكيلات خاصة، وكذلك خصصت مجموعة من القضاة لفتح صناديق الاقتراع الموجودة في مجلس الأمة.

