المرزوق: أرباح «بيتك» نمت 183 % خلال 9 سنوات

وطن النهار

أوضح رئيس مجلس إدارة «بيتك التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد عبدالمحسن المرزوق، أن أرباح البنك ارتفعت من 126 مليون دينار في العام 2014 إلى 357 مليوناً في نهاية العام 2022، أي بنسبة بنمو 183% على مدار السنوات الـ9 الماضية، في حين كانت أرباح بقية البنوك تقدر بنحو 517 مليون دينار في 2014، قبل أن تنمو بـ794 مليون دينار بنحو 54% لبقية وحدات القطاع المصرفي المحلي.

وقال المرزوق على هامش العمومية: إن محفظة التسهيلات الائتمانية لدى «بيتك» ارتفعت من 8 مليارات دينار في 2014 إلى 18.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أي بارتفاع بنحو 132%، مقابل نمو بنحو 48% لبقية البنوك في السوق المحلي، منوهاً إلى أن نسبة النمو لدى «بيتك» كانت مؤثرة وتفوق بشكل كبير المستويات المسجلة على صعيد البنوك المحلية، بما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات البنك، وجذبه للعملاء من مختلف الشرائح للحصول على التسهيلات الائتمانية على أنواعها.

وأضاف المرزوق أن العائد على حقوق المساهمين لدى «بيتك» كان 7.2% خلال العام 2014، قبل أن ينمو إلى 9.2% خلال العام الماضي، بينما كان يبلغ نحو 9.2% وارتفع إلى 10.2% لبقية المصارف في الكويت، أي أن نسبة النمو في هذا المؤشر تعتبر أيضاً أعلى لدى «بيتك»، بما يظهر الملاءة المالية العالية التي يتمتع بها. وأفاد المرزوق بأن البنك يواصل السير على الطريق الصحيح في مؤشرات ترشيد المصروفات نسبة إلى المداخيل، إذ انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيراد إلى نحو 32% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت هذه النسبة لدى بقية البنوك من 34.6 إلى 41.9% بحلول نهاية العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ذكر المرزوق أن نسبة التمويلات المتعثرة لدى «بيتك» بلغت 1.23% مع نهاية 2022 منخفضة من مستوى 3.94% خلال 2014، بينما ارتفعت تغطية هذه التمويلات إلى 294% بنهاية 2022 مقابل 110.5% قبل 9 سنوات. وبين المرزوق أن المخصصات الاحترازية لدى «بيتك» ارتفعت إلى 517 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 لدى «بيتك»، بينما تبلغ قيمتها لدى أقرب البنوك إليه نحو 290 مليون دينار. وأكد المرزوق أن جميع المؤشرات والنسب تظهر تحقيق «بيتك» لنمو كبير فيها، وتؤكد تفوقه على المنافسين في القطاع المصرفي، بما يعكس النجاح الكبير لخططه الإستراتيجية، وإستراتيجيته الحصيفة التي تركز على تعزيز أرقامه المالية على مدار الوقت.

أعضاء مجلس الإدارة

تم انتخاب 12 عضوا في مجلس الإدارة، منهم 8 أعضاء غير مستقلين، وهم: حمد عبدالمحسن المرزوق، وفهد علي الغانم، وخالد سالم النصف، ومعاذ سعود العصيمي، ومحمد ناصر الفوزان، وعبدالعزيز يعقوب النفيسي، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويمثلها أحمد الثنيان، والهيئة العامة للاستثمار ويمثلها صلاح عبدالعزيز المريخي، بالإضافة إلى انتخاب 4 أعضاء مستقلين، وهم: أحمد عبدالله العمر، والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ونور الرحمن عابد، وأحمد مشاري الفارس.