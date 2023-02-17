النائب الأول يطلق «السور الأمني الكبير»

الأولى

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد تشغيل (تطوير وإنشاء منظومة مركزية متكاملة للسمات البيومترية للكويت) كمرحلة أولى في شهر مارس المقبل. وأكد الخالد في بيان صحافي أن الوزارة وبدعم وتوجيهات القيادة السياسية ماضية في تنفيذ خطط التطوير والتحديث في جميع قطاعاتها والارتقاء بمستوى منتسبيها لأداء مهامهم على أكمل وجه، مشيدا بجهود منتسبي وقيادات الوزارة وجهودهم في التصدي لكل أنواع الجريمة.

وتفقد وزير الداخلية تنفيذ المراحل النهائية للمشروع التي تتضمن بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني لجميع الأفراد واطلع على مكونات المرحلة الثانية والمتمثلة في مشروع (تحديث الأنظمة والبنية التحتية لمنافذ الكويت) التي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.

ويتضمن المشروع إنشاء مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير وتتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر.

كما يعنى المشروع بالتدقيق على المركبات أمنيا في المنافذ البرية للتحقق من عدم إدراجها في قوائم المركبات المسروقة والمطلوبة محليا ودوليا قبل توثيق حركة المركبة.