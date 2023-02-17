«المربع الجديد».. بوابة لعالم آخر

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أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان امس إطلاق شركة «تطوير المربع الجديد» بهدف تطوير أكبر «داون تاون» «مركز مدينة» حديث عالميا في مدينة الرياض مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» ان مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة ومن ذلك المساحات الخضراء وتوفير مسارات للمشي وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية كما يضم متحفا مبتكرا وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.

وقالت ان المشروع يقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض على مساحة تتجاوز 19 كيلومترا مربعا ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع بالإضافة إلى 1?4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه وحوالي 1?8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

وبينت ان مشروع المربع الجديد سيقدم تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرا على الأقدام إلى جانب وسائل تنقل داخلية.

وقالت الوكالة ان شركة تطوير المربع الجديد ستعمل على بناء أيقونة «المكعب» ليجسد رمزا حضاريا عالميا لمدينة الرياض يضم أحدث التقنيات المبتكرة ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر وعرض 400 متر وطول 400 متر ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به.

ولفتت الوكالة الى ان الواجهة الخارجية للمكعب ستستوحي الطابع النجدي الحديث في تصميمها وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية فيما سيقدم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.

واضافت ان المكعب سيشمل مساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع ليكون وجهة للضيافة تحتوي على العديد من العلامات التجارية والمعالم الثقافية والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين إلى جانب وحدات فندقية وسكنية ومساحات مكتبية للأعمال ومرافق للترفيه.

وذكرت الوكالة ان إطلاق شركة (تطوير المربع الجديد) يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي الهادفة لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي والإسهام في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي كما سيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال «نحو 48 مليار دولار» واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من مشروع المربع الجديد في عام 2030.