«التجارة»: 39 سلعة.. ممنوع التلاعب بأسعارها

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أكد مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للاشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة فيصل الانصاري الاستمرار في نهج مراقبة الأسواق والتشديد على استمرار مستويات الأسعار كما هي دون تغيير.

وأضاف الانصاري في تصريح خاص لـ «النهار»، إن الرقابة التجارية تحارب الغلاء المصطنع، موضحا ان هناك 39 سلعة يمنع التلاعب بها.

وذكر ان وزارة التجارة قامت بجولة تفتيشية أمس على محال اللحوم والأغذية في منطقة المباركية وفقاً للقرار الإداري الصادر من وكيل الوزارة لمتابعة الأسعار الأساسية للسلع للمستهلكين، مشيرا الى ان تلك الجولة تأتي وفق جدول زمني محدد حيث كانت الجولة الماضية على الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومنطقة الشويخ كونها منطقة حيوية لتجارة المواد الغذائية.

وأشار الى انه خلال الجولة التفتيشية تم رصد الأسعار وتحديدها لدى جميع المحال التجارية والتشديد على ضرورة الالتزام بنفس المستويات، مؤكدا انه في حال مخالفة تلك اللوائح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل الى اغلاق المنشأة والتحويل الى النيابة التجارية.