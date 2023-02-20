تعزيز بر وحب الوطن.. مسؤولية مجتمعية

ديوان Diwan

بمناسبة بدء الاحتفالات الوطنية بذكرى العيد الوطني وعيد تحرير كويتنا الغالية، يسرني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة رئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء والى أسرة آل الصباح الكرام والى جميع أبناء الشعب الكويتي الكريم والمقيمين في وطننا العزيز بهذه المناسبات الوطنية، داعين المولى عز وجل في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.



الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات الوطن وأساس من أسس تطوره وتقدمه وهي نتيجة تلاحم الشعب مع قيادته، كما أنها الأساس في استقرار الدولة ونمائها، يقوم عليها البناء الوطني السليم وتشكل هدف التنمية السياسية وغايتها الأولى. وهي تمثل بحق أهم الثوابت الوطنية وأكثرها إلحاحا وحيوية. إنها تبرز قصة الحضارة التي تتوالى فصولها مع تعاقب الحكم على البلاد مما يجعل من قيمة الانتماء الوطنية أمرا مسلما له جذوره التاريخية وامتداداته التي تحمي الوطن وتضمن استقراره. وتعتبر الوحدة الوطنية قيمة من القيم الوطنية الخالدة التي يعمل الجميع شعبا وحكومة وقيادة على تقويتها والحفاظ عليها، فهي من مكتسبات الوطن ومعيار التميز والاعتبار. ويرتبط مفهوم الوحدة الوطنية مع مفاهيم اجتماعية أخرى مثل: الانتماء والولاء وغيرها، وقد يرى البعض أنها قيم محددة تؤدي في النهاية إلى تحقيق الوحدة داخل الوطن وبالتالي الوحدة الوطنية، وقد يكون مفهوم الولاء والانتماء بالتالي هما مقومان من مقومات الوحدة الوطنية، ويظهر مفهوم آخر قد يكون ملاصقا لمفهوم الوحدة الوطنية والمتمثل في مفهوم المواطنة والتي تغرف بأنها العلاقة بين الفرد والدولة من خلال القانون وما تتضمنه هذه العلاقة من واجبات وحقوق، وهي مفاهيم لا تخرج عن نطاق مفهوم الوحدة الوطنية التي يتم ترسيخ مقوماتها من خلال الأدوار التي يؤديها كل من:



دور الأسرة



تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تنتج الوجدان الثقافي والتربوي عن طريق مجموع القيم والأخلاق التي تنشرها على سائر أفرادها وتلقنهم إياها على اعتبار كونها تشكل الآداب العامة الواجبة مراعاتها، والمقومات الاجتماعية التي ينبغي احترامها والالتزام بها، والأسرة هي التي تتولى صياغة شخصية الفرد فتخلق لديه منذ طفولته أبجديات ولائه وانتمائه وأولويات توجه مشاعره وتشكيل وجدانه التي تنمو وتتطور لديه، لتجعل منه المواطن الصالح الذي ينشده المجتمع، فالأسرة هي نواة المجتمع الذي يتعلم منها الفرد أولى المبادئ العامة في حياته، فينصب دورها التربوي الرئيسي في غرس المفاهيم المشتركة مع الآخرين لتحقيق الوحدة الوطنية، ومن أبرز وظائف الأسرة هو عملية التنشئة الاجتماعية والتي تنشأ فيها غرس للمفاهيم الوطنية، والأبوان مسؤولان عن هذه العملية التربوية.. لذا فإن تكريم المجتمع لكبار السن ينبع من إيمان قوي بمكانة ودور كبار السن من الآباء والأجداد في تقوية وتعزيز الوحدة الوطنية، من خلال مسيرتهم الزاخرة وعطائهم الكبير وخبرتهم في الحياة في تقوية وتعزيز البر في الوطن.



دور المؤسسات الاجتماعية

تلعب هذه المؤسسات دورا رئيسيا ومهما في غرس المفاهيم الوطنية لتعزيز القيم المرتبطة بالوحدة الوطنية، فهناك مؤسسات متعددة تقوم بدور أساسي ومهم في عملية غرس القيم المرتبطة بالوحدة الوطنية، وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، فإذا كانت مؤسسة الأسرة تمثل الصدارة في هذا الجانب، فإن دور المؤسسة الإعلامية له أهمية كبرى في غرس تلك القيم والمفاهيم.

دور المؤسسات الإعلامية



وسائل الإعلام المتنوعة تقوم بأدوار مختلفة ومتفاوتة في عملية التأثير وهذه الأدوات الإعلامية تقوم بدور رئيس وجوهري في غرس القيم والتأثير على السلوك الإنساني من خلال استقبال ما تعرض هذه الوسائل والتي تسهم بشكل كبير ومباشر في غرس القيم المتعددة، وليس هناك أدنى شك من تأثيرها البالغ في القيم ذات العلاقة والارتباط بمفهوم الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة.



دور العمل التطوع

المؤسسات المدنية في الكويت معظمها قائم على التطوع، ويعتبر من القيم الاجتماعية الرئيسية في مجال المواطنة، وخلق المواطن الصالح، ويعد التطوع سمة بارزة من سمات المجتمع الكويتي ولعل هذه القيمة تعتبر من أبرز القيم الرئيسية التي تعزز مفهوم الوحدة الوطنية، فكثير من مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع قائمة على التطوع، كتلك الجمعيات الخيرية مثل: الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة البغلي للابن البار والأندية الرياضية والنوادي والجمعيات الثقافية والنقابات والاتحادات وبعض المؤسسات الأخرى الفاعلة في هذا المجال.



دور الديوانيات

تلعب الديوانية دورا مهما وحيويا داخل المجتمع وهي أبرز مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع الكويتي والتي تتميز بأنها صفة فريدة، فالديوانية قامت بإدارة فاعلة في تاريخ الكويت الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى كونها منتديات ثقافية فكرية مهمة داخل المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى طبيعة الديوانية بحكم كونها تراثا من الإرث الاجتماعي في الكويت قد جعل لها سمة خاصة في أنها تعزز من مفاهيم الوحدة الاجتماعية، فهي من أدوات التماسك الاجتماعي، وقد بنيت التجارب الكويتية على وحدة الصف، والتماسك واللحمة الوطنية بين مختلف الشرائح تحت سقف الديوانية.