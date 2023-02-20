الاخيرة

النعم





الله سبحانه وتعالى أنعم - ونعمه لا تُعد ولا تُحصى - على كثير من البشر برجاحة العقل وحسن الأدب والتصرف، وأبعدهم عن صفات الغل والحسد، حتى لو غضبوا من الغير فإنهم يملكون الصبر إلى أن تعود الأمور لطبيعتها، وليسوا ممن يتحدث عمن أطلق عليهم أسوأ العبارات والألفاظ، وهؤلاء أجرهم على الله، أما الفئة الأخرى من البشر - وما أكثرهم - فلا يستطيعون النوم قبل أن يأخذوا -قرص المنوم - قرص الشتيمة والتجني على الغير بمختلف برامج التواصل الاجتماعي من دون سابق معرفة أو علاقة تجمعهم سوى.

لذلك نسأل: ماذا حصل لطبائع البشر من تدنٍ بالأخلاق وسرعة الغضب لأقل الأسباب التي أدت إلى هذا التغير السلوكي؟!

وهي ملاحظة لفتت انتباهي وانتباه غيري من الأصدقاء والمعارف بالسنوات الأخيرة.

علماً بأن من أتحدث عنهم أغلبهم من ميسوري الحال ولا يعانون من مشاكل اجتماعية أو مالية، وهو ما يجعلني أتفاجأ من تصرفاتهم البعيدة عن أطباعهم وحتى لو كان هو المخطئ يحملك خطأه بمن فيهم صغار السن الذين قل احترامهم لمن هم أكبر منهم سناً.

فلا نملك إلا أن نسأل الله الهداية للجميع.

نسبه

كما للجمال نسب، فللذكاء نسب وللغباء أيضاً نسب، لكن المشكلة عندما يجتمع الغباء مع الشعور بالنقص للظهور بالبطولة الزائفة لبعض الأفراد تكون المسألة صعبة العلاج.

لذلك أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعين هذه الفئة ويرفع عنهم ويسامح من اخترع هذا الجهاز ليكشف لنا بعض الأغبياء من خلف شاشات برامج التواصل الاجتماعي، والذي كنا نعتقد أنهم من العاقلين بعد تقدمهم بالسن إلا أن ظننا خاب، كما أن بعضهم كما قال الفنان سمير غانم في مسرحية المتزوجون: من يأكل الفول يبان على وجهه.. ومنهم بالكويت من زاد بأكل الفول لدرجة الهلوسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

سعودي أيدول

مع تقديري واحترامي لأعضاء لجنة سعودي أيدول، نشكر لكم جهودكم ونصائحكم الفنية القيمة للمشاركين بالبرنامج الذي يتابعه الملايين من جميع دول العالم، واسمحوا لي أن أبدي وجهة نظري التي أرجو أن تأخذوها بعين الاعتبار لمصلحة المتسابق والمتمثلة بطلب ابداء رأيكم بالمشاركة من دون جمل رنانة من أمثالكم ترفعه للسماء ليأتي تصويت الجمهور مخيباً لآماله فينصدم بعدها ويهوي على الأرض، حيث إن قرار استمراره من عدمه بيد الجمهور لا بيد اللجنة، لذلك عليكم إبداء رأيكم الفني البحت لإفادته وليس لإحباطه.

مع جزيل الشكر لتقبلكم هذه الملاحظة.

للنائبين المحترمين

حبايبي وقفوا عدل مع زملائكم علشان يضبط المقاس.