الاخيرة

في وقت ظننا - وبعض الظن إثم وبعضه الآخر حكمة- أن الخلافات ضمن الأسر المؤثرة والقوى السياسية بالكويت قد تحجَّم او اختفى تعلُّماً من دروس الماضي عندما غزونا ونحن مختلفون مما أغرى الطامعين، وجدنا العكس تماما فقد استفحلت تلك الخلافات وتحولت من ثنائية إلى رباعية وخماسية، والحال كذلك مع القوى السياسية التي زاد تشرذمها وانقساماتها وأصبح لكلٍّ طريقة سياسية فيها متنفذ وحكيم يفتي لها ثم ينقض فتواه باليوم التالي...



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وبالنسبة لغول الفساد المالي والإداري الذي ضج الناس منه في حقب سابقة، انتهى الحال به بتبرئة الجناة ومن ثم استمتاعهم بما جنوه من الأموال العامة الحرام وأضيف لهم جناة ومتجاوزون جدد تحت نظر وبصر حكومة الاصلاح المستقيلة، وكان العجب العجاب ضمن أوضاعنا المعكوسة أن بعض المتجاوزين اليوم هم من كان يصيح بالأمس اضبط تجاوز وتحول بعارو الفساد إلى أفيال ضخمة بعد أن زاد عددها وزادت تجاوزاتها وجوائزها!

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وبدل من العمل الجاد لمزيد من الانفتاح للبلد كحال الجيران كي يأتي السائح والمستثمر، تحولنا ضمن اوضاعنا المعكوسة إلى مزيد من التشدد والتطرف والانغلاق على حدودنا وفي حياتنا الاجتماعية حتى أصبحنا خير المصدِّرين - بدلاً من المستقطبين- للسياح والمستثمرين وكيف يأتي مستثمر أجنبي وهو يرى كمَّ التنكيل بالمستثمر المحلي وكم الخراب الذي أصاب مشاريعنا السياحية؟

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آخر محطة

وضمن اوضاعنا المعكوسة، بدل من منح القطاع الخاص المزيد من الأراضي الحكومية غير المستغلة والتي لاتزال تمثل حوالي 96% من اجمالي مساحة الكويت الجرداء كي يحولها من صحاري صفراء إلى جنات خضراء، تم العكس وبدأ استرداد الأراضي القليلة التي منحت للقطاع الخاص لتطويرها فصدرت قرارات أشبه بقرارات عبدالناصر الاشتراكية عام 1961 التي دمرت اقتصاد مصر ولن يكون مصير المشاريع التي استردتها الدولة بعيداً عن مصير مشاريع المنطقة الحرة والتل السياحي وغيرها مما تحول من مناطق عامرة يستفيد منها الآلاف إلى خرائب تلعب بها القطط والفئران.