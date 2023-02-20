عبدالوهاب الوزان: الانتقاص من حق غرفة التجارة سيكون ضربة قوية للاقتصاد الكويتي

مال وأعمال

حذر رجل الأعمال وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق عبد الوهاب الوزان، من أن أي إنقاص في حق غرفة التجارة سيكون ضربة للاقتصاد الكويتي، لافتا الى ان الحديث عن اصدار قانون لتحويل الغرفة إلى نقابة لتكون تحت اشراف وزارة التجارة ليس مبرراً من الناحية الواقعية، كما ان كل الغرف العربية والاجنبية لن تقبل أن يكون تمثيل الكويت فيها عبر نقابة، خاصة ان الكثير من الغرف العربية والدولية يهمّها الاستئناس برأي غرفة الكويت في كثير من القضايا الاقتصادية. و بعبارات واضحة شدد عبد الوهاب الوزان في لقاء موسع مع النهار على ان الغرفة تقف دوماً وفي أحلك الظروف مع الشرعية الوطنية ومؤسساتها والديموقراطية وممارستها والحرية ومسؤولياتها، كما كانت داعمة في كل الازمات الطارئة التي مرت بها البلاد وخاصة خلال الغزو العراقي الغاشم.

وبين الوزان أن الغرفة سعت منذ التأسيس الى تنظيم الاقتصاد الكويتي لتكون ثروته جسرا نحو تنمية مستدامة يقودها القطاع الخاص، موضحاً ان أي قانون جديد يصدر من قبل مجلس الأمة أو الحكومة يجب أن يبتعد عن الشخصانية ويحافظ على الغرفة كمؤسسة عريقة، مشيرا الى ان أي تشكيك في دور الغرفة والتجار يعني مصادرة حق أصيل ومحاولة لطمس إنجازات لم تقم بها كثير من مؤسسات الدولة.



ولفت الوزان إلى ان الإدارة العامة ما زالت تنظر إلى القطاع الخاص بعين الشك والارتياب، موضحا ان وعود الادارة العامة بالاعتماد علي القطاع الخاص مجرد شعارات مواربة بعيداً عن التنفيذ الفعلي، لافتا الى انه على مدار عقود ظلت الغرفة تنبه وتحذر وتدق ناقوس الخطر بأن استدامة الاقتصاد الكويتي مرهونة بتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، كما ان النظام الاقتصادي شهد اندماج الاشتراكية بالرأسمالية بالنظام الإسلامي فكَبل حركة التجار وقلص دور القطاع الخاص. واشار، الى ان الغرفة كان لها دور مهم في جميع القضايا والازمات التي مرت بها البلاد حيث سبق وتبرعت بـ 2.2 مليون دينار للهلال الأحمر وللصندوق الوطني لمجابهة وباء كورونا بالاضافة الى ارائها الصائبة في انتقال العمالة ورجال الأعمال ورؤوس الأموال والبضائع والاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وتوفير مساحات تخزينية للشركات وبمساحات من الأراضي لإنشاء مصانع، كما طالبت بإلغاء رسوم رسوّ السفن في موانئ الكويت لتشجيع إعادة التصدير. وذكر الوزان ان التجار كانوا بحق رجال دولة ووطن قبل ان يكونوا رجال اعمال، وان أصحاب العمل الكويتيين من المؤسسين والمخضرمين ساهموا في بناء الكويت والذود عنها في خضم المحن التي مرت بها حيث كان التجار الركيزة الأساسية في بناء الكويت منذ القدم وأهم مصدر لإيرادات الدولة.

وفيما يلي نص الجزء الاول من لقاء رجل الاعمال والوزير الاسبق عبدالوهاب الوزان: بداية كيف تقيمون دور الغرفة كشاهد عيان على دور التجار في العمل الاقتصادي؟

ليس من شك في أن تجربة غرفة تجارة وصناعة الكويت التي تمتد لأكثر من ستين عاماً، ليست كمثل أي مبنى أو صرح اقتصادي آخر، ولا ينبغي لها أن تكون. لأن علاقة الكويت بالنشاط التجاري وما يحتاجه من بعض الأنشطة الصناعية والحرفية – هي علاقة وجود وارتباط. فنشأة الكويت بالأساس جاء من تلاقي عبقرية مكان مع سجية سكان. فالمكان هو بوابة شمال الخليج، أما السكان فقد حباهم الله بالريادة والجلادة والتكافل والتكامل، فامتهنوا التجارة وخاضوا البحار وتخطوا الصعاب وجلبوا الخير لهم ولشعبهم، ثم أبرموا عقداً اجتماعياً مع آل الصباح الكرام ليتولو مقاليد الحكم على أن يسهم أهل التجارة وأصحاب العمل في تكاليف إدارة الإمارة وحفظ الأمن وبناء المرافق الضرورية.

تنظيم الاقتصاد

ومع التحولات التي طرأت على الكويت خلال الفترة من 1935 وحتى 1955 نتيجة اكتشاف النفط، جاءت فكرة إنشاء كيان يجمع التجار، وبالفعل في عام 1959 تم انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة، وصيغ قانونها المنظم لأعمالها، ووضعت الغرفة نصب عينيها منذ تأسيسها المساهمة في تنظيم الاقتصاد الكويتي بحيث تكون ثروته جسراً نحو بيئة تنموية مستدامة يقودها القطاع الخاص بكفاءة واقتدار. وبالفعل نهضت الغرفة من ذلك التاريخ وحتى الآن بالمشاركة في صياغة القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وتمثيل اصحاب الأعمال الكويتيين داخلياً وخارجياً والسعي الدؤوب لعلاج ما مرت به الكويت وقطاع أعمالها من محن وخطوب وتقديم الرأي والمشورة والدراسات الهادفة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وحفظ استدامته. وعلى مدار هذه العقود جميعاً ظلت الغرفة تنبه وتحذر وتدق ناقوس الخطر بأن استدامة الاقتصاد الكويتي مرهونة بالعودة إلى ما كان عليه قبل النفط، حيث كان اقتصاداً يحركه القطاع الخاص المرتكز إلى الموقع الاستراتيجي للدولة والحرية الاقتصادية التي تتيح له سهولة ممارسة أعماله ومزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والمُنظم من خلال جهاز مؤسسي قوي يراقب ويطور دون أن يزاحم ويعرقل.

ومع ما نالته جهود الغرفة من إنصاف بشهادة الدراسات الدولية التي جاءت مصداقاً لرؤية الغرفة وآرائها وبشهادة النجاحات التي حققها القطاع الخاص الكويتي خارجياً، رغم ذلك لم تلق الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله الانصاف الكافي على الصعيد المحلي. فما زالت الإدارة العامة تنظر إلى القطاع الخاص بعين الشك والارتياب، ولم تتعد وعودها بتحويل اقتصاد الكويت إلى قاطرة يقودها القطاع الخاص حيز الشعارات المواربة بعيداً عن التنفيذ الفعلي.

من حق التجار في أن يكون لهم صرحاً يجمعهم ويمثلهم ويعبر عن آرائهم.

تحديات كبيرة

الدور الاجتماعي كان بارزاً في نجدة أهل الكويت خلال الغزو وجائحة كورونا، هل لنا أن نتعرف على تلك المحطات من حياة الغرفة؟

كما ذكرنا سابقاً أن الغرفة قامت بتحديات كبيرة إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت ولقد شاركت الغرفة في مؤتمر جدة الشعبي فى اكتوبر 1990، والقى الكلمة المرحوم عبدالعزيز الصقر امام المؤتمر لتأكيد التفاف الشعب الكويتي حول الاسرة الحاكمة وضرورة اقرار المصالحة الوطنية. العم عبدالعزيز الصقر -رحمه الله- قال أحسن الجمل في السياسة التي قيلت في الحاكم والمحكوم ومثلت بدوا وحضرا وشيعة وسنة في المؤتمر الشعبي في جدة عندما قال ان مبايعة الكويتيين لآل الصباح لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد، ولا مجال نقد كي تتجدد، ولا ارتبطت بموعد كي تمدد، بل كانت تعاوناً قائماً واتفاقًا واستمرت محبة واتساقًا وتكرست دستورًا وميثاقًا فهذا شعور الشعب الكويتي كله تجاه آل الصباح.

إن الغرفة قامت خلال الغزو مباشرة بالحفاظ على بضائع التجار الكويتيين، فكانت تتسلّم بضائعهم وتخزنها في ميناء دبي. وفتحت لهم فرعاً في دبي لمتابعة كل القضايا المرتبطة بالتجار الكويتيين والمتعلقة بحركة بضائعهم وتخزينها.

مسؤولية وطنية ومهنية

وخلال جائحة كورونا عملت غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ بداية الأزمة باحساس عال من المسؤولية الوطنية والمهنية والالتزام الكامل بقرارات تنظيم العمل في الدولة، فعطلت أعمالها بتاريخ 21/3/2020 وأبقت على انتظام واستمرار عمل إدارة المعاملات بنية تسهيل مهمة مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة على تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والإمدادات الحيوية، وكذلك لضمان عدم توقف دوران عجلة الصناعة المحلية واستمرار تدفق صادراتها من خلال إصدار الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير التي كانت تقوم بها إدارة المعاملات والمصادقة عليها.

فكان للخطوات والاجراءات واللقاءات والمساهميات التي قدمتها وقامت بها الغرفة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية عام 2020:

ثانياً: فرق عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

ثالثاً: المسؤولية المجتمعية والوطنية:

- التبرع بمبلغ 200 الف دينار للهلال الأحمر الكويتي.

وهذه المساهمات مثل كل مساهمات القطاع الخاص المماثلة – لا تنبثق من حاجة الدولية إليها، بل تفرضها حاجتنا نحن للتعبير عن واجبها الوطني والانساني وتكريساً لحقيقة التكاتف بين الدولة والشعب والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية.

إمكانات وخبرات كبيرة

شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً تواصلت الغرفة مع كل دول العالم لتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي مع كل دول العالم، كيف انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري؟

غرفة تجارة وصناعة الكويت مثال على الاستفادة من الإمكانات والخبرات الموجودة لديها. ورغم أن دورها يتمثل في التعبير عن رأي القطاع الخاص بالقضايا والتشريعات الاقتصادية. وهو دور استشاري، فإنه مبنيّ على خبرة وتعايش يومي مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهنا تكمن أهمية رأيها العلمي والموضوعي في بناء القرار أو التشريع الاقتصادي.

وقد قامت الغرفة منذ تأسيسها وحتى الآن، بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وأسهمت في بلورة معالجتها، كما قامت بإعداد الكثير من الدراسات التي تهمّ الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال. هذا إلى جانب دورها خارج الكويت سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في القضايا الاقتصادية المشتركة، أو الدول العربية والأجنبية. ودعمها سمعة الكويت التجارية عالمياً بطريقة يستغربها البعض، وأصبح موقفها مميّزاً أمام اتحاد الغرف العربية، بدليل ان الكثير من الغرف العربية والدولية يهمّها الاستئناس برأي غرفة الكويت في كثير من القضايا الاقتصادية.

آراء صائبة

فعلى صعيد اجتماعاتها في دول مجلس التعاون أسهمت الغرفة برأيها في مواضيع شتى منها مثلاً انتقال العمالة، وانتقال رجال الأعمال، وانتقال رؤوس الأموال، وانتقال البضائع، والجدار الجمركي ما بين دول التعاون والدول العربية، والسوق العربية المشتركة، والاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية المشتركة، والاستثمارات المتبادلة. وغيرها من القضايا.

أما على صعيد الكويت، فقد طرحت الغرفة فكرة إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفعلاً تم تأسيسها، كما كان للغرفة رأي في إنشاء المنطقة الحرة، وفي تعديل قانون هيئة أسواق المال، وإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسّطة، وفي الخطة السنوية والخطة الخمسية (مشاريع خطط التنمية)، وفي الأمور المرتبطة بالشؤون الصناعية، ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وقضية سوق المناخ سنة 1982.

وأبدت رأيها في فرض رسوم ضريبة على الدخل، وبالشروط المرجعية لدراسة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وبمشروع قانون الزكاة، ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، ومشروع الخصخصة، أي أنها كانت تبدي رأيها المدروس في جميع القوانين الاقتصادية الكويتية.

ولهذه الأسباب فإن الغرفة موجودة في كثير من اللجان الرسمية الدائمة، مثل لجنة سوق الكويت للأوراق الملية، واللجنة العامة لتوحيد القياس، وفي مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ومجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، ومجلس الجامعات الخاصة، وغيرها كثير.

رجال خدموا الوطن

كيف ترى تشكيك البعض في دور الغرفة والتجار في العمل الاقتصادي؟

لقد أسهم أصحاب العمل الكويتيون من المؤسسين والمخضرمين في بناء الكويت والذود عنها في خضم المحن الكثيرة التي مرت بها الكويت، لأنهم كانوا وبحق رجال دولة ووطن قبل أن يكونوا رجال أعمال، وهم من نذر نفسه لخدمة الوطن من خلال هذا الصرح لا أن يحصلوا من خلاله على منفعة. ويكفي الغرفة زهواً أنها لم تقف يوماً، وفي أحلك الظروف، إلا مع الشرعية الوطنية ومؤسساتها والديمقراطية وممارستها والحرية ومسؤولياتها، وأنها من حمت تجارة الكويت إبان الغزو وحفظت سجلات تجارها... إلخ.

كما وأن أي قانون جديد يصدر من قبل مجلس الأمة أو الحكومة يجب أن يبتعد عن الشخصانية ويكون قانوناً يتفق وينسجم مع القانون المقدم من قبل الحكومة قبل 10 سنوات. لذلك المحافظة على مؤسسة عريقة تحمل معاني سامية ورأياً سديداً بأن توضع في مكانها المناسب ألا وهو أن تكون مستقلة، وأن تكون مسؤولة عن ماليتها وقراراتها كما هي، كما في الغرف التجارية الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية.

ولذا، علينا مجتمعين مع الأخوة أعضاء المجلس المحترمين المحافظة على هذا الكيان وإعطاؤه زيادة بالصلاحيات للنهوض باقتصاد البلاد، وحماية التجارة والتجار ورجال الأعمال إذا أردتم النهوض بالاقتصاد. وأي إنقاص في حق غرفة التجارة فسيكون ضربة للاقتصاد الكويتي.

مشروع غير مبرر

هل ترى مشروع قانون تحويل الغرفة إلى نقابة للتجار مبرراً من الناحية الواقعية؟

النقابة هي: جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدد معين من العمال تجمعهم وحدة مهنية أو ارتباطا مهنيا، ولا تقوم لغرض الحصول على ربح مادي، وتنشأ بايداع وثائق تأسيسها لدى مكتب العمل، وهي تنظيم جماهيري ينظم في اطاره العاملون لقطاع معين أو مجموعة معينة من القطاعات مثل نقابات الأطباء أو نقابة المهندسين أو نقابة اتحاد العمال.

أما غرفة تجارة وصناعة الكويت فأُسست عام 1959، أي قبل صدور الدستور الكويتي عام 1962. وكان تأسيسها بجهود رجالات الكويت على رأسهم العم المرحوم عبدالعزيز الصقر، وحمود النصف، وعبدالرزاق الخالد، ومحمد عبدالرحمن البحر، وناصر الساير، والحاج يوسف الفليج، ويوسف ابراهيم الغانم، وعبدالمحسن الثويني، وخالد العيسى، وعلي الغانم، والمرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي وآخرون من كبار رجالات الكويت.

وقد كان لهؤلاء المؤسسين أكبر الأثر في قوة الغرفة وعلوّ شأنها، ودورها الوطني في اقتصاد البلد.

تحويل الغرفة للنقابة غير مبرر

قانون تحويل الغرفة إلى نقابة لتكون تحت اشراف وزارة التجارة ليس مبرراً من الناحية الواقعية، حيث انها لن تكون على مستوى تمثيل الكويت أمام هذه المحافل، فالغرفة عضوة في المنظمات العالمية والاقليمية مثل:

- غرفة التجارة الدولية.

- الاتحاد العالمي للغرف.

- الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

- اتحاد الغرف العربية.

- اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.





كما أنها عضوة في العديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة في العديد من دول العالم مثل:

- غرفة التجارة العربية البريطانية.

- الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة.

- غرفة التجارة العربية النمساوية.

- الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة.

- الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية.

- الغرفة التجارية الأرجنتينية العربية.

- الغرفة العربية الكينية المشتركة للتجارة والصناعة.

- الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية.

- الغرفة التجارية العربية الصينية.

- الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

- الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية.

وكل هذه الغرف للكويت تمثيل بها في مجلس إداراتها، ولن تقبل مثل هذه الغرف العريقة أن يكون تمثيل الكويت فيها عبر نقابة.

تجار الكويت الأنجح

الكويت بدون التجار كيف تراها في محيطها الإقليمي والعالمي؟

وقد عُرف عن تجار الكويت أنهم من أنجح تجار المنطقة، وساعدهم في ذلك موقع الكويت الإستراتيجي في أقصى شماليّ الخليج العربي الذي جعلها ممراً برياً وبحرياً لتجارة الشرق والغرب خاصة خلال سنوات ازدهار تلك التجارة في الأعوام 1700 – 1800 – 1900 ميلادية.

وفي فترة من تاريخ الكويت كان الكويتيون يملكون ما بين 700 إلى 800 سفينة تجوب البحار متجهة شرقاً إلى دول آسيا، وغرباً إلى دول افريقية، وتتجاوز رأس الرجاء الصالح في طريقها إلى فرنسا لبيع جزء من حصيلة الغوص على اللؤلؤ. فأهم موارد السكان كانت تتأتى من التجارة، ومن الغوص على اللؤلؤ.

وفي ذلك الوقت، كان لتجار الكويت تنظيماتهم المتفق عليها فيما بينهم وبصورة تفاهمية. فهناك شخصيات تجارية كانت مرجعاً لباقي التجار سواء في الاستشارة أو في حل المشاكل المتعلقة بتجارتهم داخل الكويت وخارجها. ومن أسماء العائلات التجارية الكويتية القديمة والعريقة، عائلة الغانم، والصقر، والبحر، والقطامي، والمرزوق، والوزان، والكاظمي، والنصف، والحميضي، معرفي، بهبهاني، الخالد، المطيري، الساير وغيرها من العائلات.

وكان حكام الكويت يعتمدون على الضرائب من التجار رسوماً جمركية على السلع الواردة للكويت بحراً وبراً، وهذا كان جزءاً من الدخل القومي الكويتي قبل ظهور النفط.

التجار ركيزة في بناء الكويت

والتجار كانوا الركيزة الأساسية في بناء الكويت منذ القدم وأهم مصدر لإيرادات الدولة. لذلك كان تأثيرهم في القرار السياسي خلال فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، أكثر بكثير من تأثيرهم في فترة الستينات وما بعدها. والسبب هو ظهور النفط المملوك للدولة.

فالدولة بعد ظهور النفط أصبحت الراعية لمناحي الحياة كافة. في حين كان دورها السابق يقتصر على الإشراف والمتابعة.

ومن أهم إنجازاتهم كذلك: في سنة 1954 قام تجار الكويت بتأسيس اللجنة الشعبية لجمع التبرعات لدعم الثورة الجزائرية والقضية الفلسطينية، ودعم مصر والعراق وباكستان والهند والأردن واليمن وبعض دول الخليج العربي. وكان ذلك الدعم سواء بمناصرتهم بقضاياهم للتحرير من الاستعمار والصهيونية أو في الكوارث الطبيعية.

التجار أنشأوا المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، ودعموا أسر الشهداء في فلسطين ولبنان والجزائر. وتقدر الأموال التي صرفت لأعمال الخير والإنسانية حوالي 277 مليون دولار أميركي.

التجار هم أول من أسس المدارس النظامية ومدارس الأيتام، وبناء المراكز الصحية بدءاً من المستشفى الأميري في عام 1949 (الأرض من عائلة الصقر). وكذلك قاموا ببناء مئات المساجد وعشرات المراكز الطبية وعشرات صالات الأفراح والمكتبات العامة ودور القرآن الكريم.

بالإضافة إلى ما قاموا به خارج الكويت الذي يقدر ربما بمئات ملايين الدنانير لبناء ومساعدة الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا. وأعمال الخير الكويتية في كل أرجاء العالم هي ما حفظ الكويت وأهلها من كل الأخطار المحيطة بها.

دور الدولة السابق المتمثل في الإشراف والمتابعة كان هو النظام الصحيح الذي يسمى بالنظام التجاري الحر. أما الآن فقد اندمجت الاشتراكية بالرأسمالية بالنظام الإسلامي. فهناك بنوك إسلامية وأخرى تقليدية ربوية، وتجارة شبه مقننة بسبب القيود العديدة التي تكبل حركة التجار، وتقلص دورهم ودور القطاع الخاص.

خدمة الاقتصاد الكويتي

سنوات طويلة قاربت 40 عاماً وجهود التنويع الاقتصادي مستمرة والنتيجة مزيد من الاعتماد على النفط في إيرادات الميزانية العامة للدولة؟

عندما أنشئت الغرفة كان هدفها الأول والأهم - بصفتها الممثل للقطاع الخاص الكويتي - هو خدمة الاقتصاد الكويتي والعمل على إصلاحه بما يحقق استدامته ويضمن مستويات الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وقبل أن نسوق نماذج من مساهمات الغرفة في دعم الاقتصاد الكويتي، نود التأكيد على حقيقة مفادها، أن دور الغرفة هو استشاري بحت بينما يبقى القرار النهائي والتنفيذ بيد الإدارة العامة للدولة، وفي سياق هذه الحقيقة يمكن الفهم الصحيح لأبعاد وحدود قدرة الغرفة على دعم الاقتصاد الكويتي. وحيث يصعب ذكر كل الأنشطة منذ نشأتها وحتى الأن دعماً للاقتصاد، وإن كان يمكن – في الوقت ذاته – الاطلاع على وثائق ذلك لدى أرشيف الغرفة ومكتبتها.

جهود الغرفة لدعم الاقتصاد

بالنسبة للتشريعات الاقتصادية: منذ نشأتها والغرفة تشارك في صياغة ووضع وتعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تنبع من خطط التنمية التي تتبعها الدولة في سبيلها للإصلاح الاقتصادي، ومنها قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وقانون الوكالات التجارية رقم 13 لسنة 2016، والقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وعلى صعيد المؤتمرات والندوات: تسعى الغرفة دائماً لعقد الفعاليات التي تعزز النشاط الاقتصادي ومنها على سبيل المثال، تنظيم الغرفة مؤتمر استثمر في العراق خلال يوم 13 فبراير 2018، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12-14 فبراير 2018، لتفتح بذلك مجالاً لطي تداعيات الماضي والموروث وإعلاء المصالح المشتركة واعتبارات المستقبل وترسيخاً لموقع الكويت الجغرافي كبوابة لدول شمال الخليج. كذلك شاركت الغرفة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تنظيم ملتقى الكويت للاستثمار يومي 20-21 مارس 2018، والذي سلط الضوء على ما تتمتع به الكويت من عوامل جذب وما حققته بيئتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة من تطور على مستويات التشريع والتنظيم والفرص المتاحة، وتعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص بجناحيه المحلي والأجنبي في قيادة التنمية. وفي عام 2019 نظمت الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي ملتقى الكويت الاقليمي حول اصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية، والذي جاء بمناسبة دخول اربع دول عربية - منهم الكويت - ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2020 والصادر عن مجموعة البنك الدولي.

دراسات ورؤى لتطوير الاقتصاد

وعلى صعيد الدراسات والتقارير والمذكرات، تستجيب الغرفة دائماً لرغبة السلطة التنفيذية أو التشريعية بالمشاركة في مناقشة القضايا الاقتصادية الملحة، أو تبادر الغرفة من تلقاء نفسها بوضع دراسات ورؤى لتطوير الاقتصاد، ومن ذلك دراسة نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت والصادرة في نوفمبر 2014، وهي دراسة أعدتها وحدة معلومات مجلة الايكونومست بتمويل وايعاز من الغرفة، لتقديم مقترحات إصلاح أداء الدولة بخصوص تيسير التبادل التجاري بشقيه الصادرات والواردات ومعالجة الصعوبات التي يجدها التاجر الكويت، وما تحمله هذه الصعوبات من تكاليف يتحملها صاحب العمل والمستهلك. كذلك قدمت الغرفة في فبراير من عام 2016 مرئياتها حول الإصلاح المالي والرؤية التنموية بدولة الكويت في ضوء أزمة الانخفاض الكبير في اسعار النفط وتم نشرها بالصحف الكويتية، وفي نفس العام واستجابة لرغبة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة بأن تتلقى من الغرفة ورقة بمقترحاتها وتوصياتها حول التطلعات الاقتصادية المستقبلية، قامت الغرفة بتزويد اللجنة بتلك المرئيات. ومن الأمثلة الأخرى ما قدمته الغرفة من مرئيات وملاحظات ومذكرات حول عدة قضايا منها حوكمة الهيئات العامة بالكويت، دعم المنتج الوطني، مكافحة ممارسة الإغراق بين دول مجلس التعاون، تنظيم سوق العمل، المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص بالكويت في تحقيق أهدف التنمية المستدامة 2030... وغيره.

تغييرات عميقة وجذرية

من وجهة نظرك، لماذا تراجعت الكويت تنموياً مقابل دول خليجية أخرى؟

هنا نتساءل هل نحن قادرون على تنفيذ وتطوير بلادنا وأنفسنا وفقاً لما هو مذكور في تعريف التنمية بجميع معطياتها وفروعها؟ وكذلك تحقيق الرؤية على أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً ووضع هذه الرؤية حيز التنفيذ؟!

عقبات خطة التنمية

والمتابع للوضع الحالي يرى بوضوح غياب التنسيق وضعف التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.