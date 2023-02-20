عماد بوخمسين: خدمة المجتمع المدني بكل فئاته

وطن النهار

بحث رئيس جمعية الرسالة الانسانية الوطنية عماد بوخمسين، مع أعضاء مجلس الادارة وفريق العمل التطوعي، كافة السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم وتعزيز دور المرأة والشباب الكويتي، مشددا على أهمية العمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع المدني بمختلف فئاته وأطيافه، بالإضافة إلى تعزيز العمل الخيري والفعال لجميع مكونات المجتمع الكويتي.

ودعا بوخمسين، إلى أهمية وضع لبنة مهمة في تأسيس أرضية اجتماعية قوية ملهمة تلعب دوراً حيوياً في حل مشاكل العائلة وترابطها الاسري، معربا عن طموحه بأن يكون للجمعية دور فعال في استثمار أوقات الشباب بما يعود بالنفع العام عليهم وعلى المجتمع الكويت في مختلف المجالات ذات الفائدة المجتمعية.

وأكد بوخمسين: أن جمعية الرسالة الانسانية تساير توجهات جمعيات النفع العام وتزيد على ذلك تركيزها على الجانب الاجتماعي وتفعيلة بكل ما أوتينا من امكانات، ولعل العمل على تنمية الشباب بتنوع اهتماماته وافكاره وتطلعاته مستثمرين ذوي الخبرة والاهتمام كما حصل مع عيسى الفيلكاوي رجل برحلة 50 عاماً بالرياضة شغل منصب رئيس الاتحاد الآسيوي ويشغل حالياً رئيس النادي الدولي للسيارات وسباقات الحلبة.

وأضاف: عملنا على تنظيم العديد من المسابقات والسباقات الدولية كرالي دكار والفورمولا، كما أنه في نهاية فبراير الحالي سنشهد انطلاق سباق دولي في الكويت، كما جلبنا بتنسيق مع محمد بن سليم فورمولا 3 و 4 وهو ما يحدث لاول مرة في الكويت كخطوة اولى، إذ إننا نتطلع للاهم بإنشاء اكاديمية للشباب من الجنسين من عمر 4 – 11 سنة على أرض خصصت للنادي، حيث ستقدم الخدمة لشباب الجمعية عامة تحت اشراف ذوي الاختصاص.

هذا وقد استهل عماد بوخمسين، حديثه قائلاً: سعيد جداً بهذا اللقاء بكوكبة جبلت على العطاء والعمل التطوعي ليصب في منبع النجاح والخير، وهدفنا الأساسي في جمعية الرسالة الانسانية ان تكون داعماً لكل عمل خيري وفعال لجميع الفئات والأطياف ومكونات المجتمع لاسيما الشباب والمرآة بتعزيز دورهما.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الرسالة الانسانية الوطنية حمد طاهر بوحمد: أشكر الأخوة فريق العمل على تلبية الدعوة والحضور بدءاً من عماد بوخمسين رغم كثرة انشغالاته بعد تشريف العم العزيز الرئيس الفخري للجمعية السيد جواد بوخمسين بفكر ينسجم مع رأي عمادبوخمسين من رأي وخطة عمل بطرح بناء واهداف واضحة محددة.

واضاف بوحمد: لله الحمد فقد وفقت جمعية الرسالة بأن تضم نخبة من المجتمع الكويتي تعمل ضمن منظومة مجلس الادارة بالتقاء فكري وعقلي وعملي وانسجام كبير لهامات معطاءة منتجة، ولعل النصيب الاكبر من حق الاخوات والاخوة في الخطة القادمة من جهود وبرامج رمضانية وما يليه من خطة سنوية، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم دائما.

بدوره، قال أمين سر جمعية الرسالة الانسانية الوطنية أحمد القلاف: تفضل رئيس مجلس ادارة الجمعية عماد بوخمسين واعضاء مجلس الادارة بحضور رئيس واعضاء فريق العمل التطوعي بلقاء أخوي جمع اعضاء مجلس الجمعية باعضاء الفريق التطوعي المنبثق من ذوي الخبرة والاختصاص الذين لهم دور كبير في التنمية وصقل المواهب وتكريس خبراتهم لاعتماد استراتيجية الجمعية واعداد البرامج والانشطة للفترات القادمة للسير بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود.

واضاف: أننا نعمل جاهدين في السير على ضوء التوجيهات والارشادات التي رسمها رئيس مجلس الادارة والتي تخدم العمل المنشود والاهداف المرجوة، كما قام رئيس مجلس الادارة بتكريم اعضاء الفريق على ما بذلوه من جهود وتكريمهم على ذلك، نشكر الجميع بدءاً من جريدة النهار حتى جميع اخواننا وابنائنا الحريصين على البناء والعطاء.

رؤية ثاقبة

بينما أثنى أحد اعضاء الفريق التطوعي، على الرؤى الجديدة لجمعية الرسالة الانسانية الوطنية والنهج الجديد الذي وضعه رئيس واعضاء مجلس الادارة حول دعم مختلف مكونات المجتمع الكويتي، أعرب عن أمله بأن تشمل الخطط القادمة عملية البحث عن المشاكل الشبابية واختيار افضل الحلول من خلال إعداد البرامج وتنظيم الانشطة الهادفة الخاصة بفئة الشباب وأولياء الامور لاستقطاب اكثر عدد ممكن، وذلك بعد وضع الخطط الكفيلة بنجاح هذه الانشطة سواء كانت خططا قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى، مع الاخذ بالاعتبار بتوفير الخطط البديلة.

مهارة فريدة

أشاد أحد المتطوعين، بالقيادة الناجحة لجمعية الرسالة التي استطاعت استقطاب الخبرات التخصصية في فترة قصيرة في مختلف المجالات التي ركزت على المرأة والشباب والأطفال والأنشطة الصحية والاجتماعية والتربوية، معتبرا ان هذه مهارة فريدة للقيادي الناجح القادر على تحويل مسارات الانحراف إلى جادة الصواب، إلى جانب التركيز بصناعة قيادات واعدة في مجال التنمية البشرية.