«يونسيف»: 8 ملايين طفل «في خطر» بعد الزلزال

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: عواصم- الوكالات: حذر الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» محمد الهواري من أن حوالي 2.5 مليون طفل في سورية، و4.5 ملايين طفل في تركيا معرضون للخطر بسبب الزلزال. وأشار الهواري في تصريح تلفزيوني إلى أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجه ظروفا صعبة ناجمة عن كارثة طبيعية، فقد فقدوا منازلهم، كما أنهم لا يحصلون على مياه الشرب، وهم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا. وتابع «عدد هؤلاء الأطفال في شمال سورية يبلغ حوالي مليونين و500 ألف، وفي جنوب تركيا يتجاوز 4.5 ملايين العدد الإجمالي للأطفال يقترب من 8 ملايين» وأضاف «المهمة الرئيسة للفرق الموجودة حاليا في شمال سورية وجنوب تركيا هي تقييم الوضع وتحديد المخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة من أجل الحصول على رؤية أكثر اكتمالا ووضوحا».

في غضون ذلك، بدأت السلطات التركية بناء مساكن مؤقتة بمنطقتَي نورداغ وإصلاحية في غازي عنتاب اللتين تضررتا من الزلزال، وستستوعب المنطقة 19 ألف شخص، وستتكون من 3280 وحدة سكنية. فيما أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف خصصها الحلف للمساهمة في إيواء نحو 4 آلاف شخص. يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية وقف جهود البحث عن أحياء تحت الأنقاض في أغلب الولايات باستثناء كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا، وارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 41 ألفا و20 شخصا.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه للاطلاع على جهود الإنقاذ، وأعلن عن مساعدات إضافية بـ100 مليون دولار لمنكوبي الزلزال. وتفقد بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال جولة بطائرة مروحية، الوضع في المدن المنكوبة، وتوجه في وقت لاحق إلى أنقرة حيث عقدا مؤتمرا صحافيا جدد فيه نية بلاده تقديم دعم طويل المدى لتركيا «طالما اقتضى الأمر».

من جهة ثانية التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بممثلي منظمة الدفاع المدني السوري التطوعية، المعروفة باسم «الخوذ البيضاء»، في جنوب تركيا. وقال بلينكين في تغريدة على تويتر «تشرفنا بلقاء ممثلي الدفاع المدني السوري في تركيا، شكراً على جهودكم البطولية لإنقاذ السوريين بعد الزلازل، الولايات المتحدة فخورة بدعمكم والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات التي أنقذت حياة الناس، استجابة لهذه المأساة».

وتقوم المنظمة التطوعية بجهود كبيرة في عمليات البحث والإنقاذ والإنعاش في مناطق سيطرة المتمردين في شمال وشمال غرب سورية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد وتركيا في 6 فبراير. وقال أعضاء مجموعة الخوذ البيضاء إنهم التقوا بلينكن «لمناقشة الاستجابة للزلزال في شمال غرب سورية، والوضع الإنساني، وسبل دعم المدنيين المتضررين، وآليات تحقيق التعافي المبكر»، وذلك في منشور على «تويتر».

