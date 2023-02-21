العراق: لا شروط أميركية للتطبيع مع الكيان الصهيوني

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن يكون الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأميركية واشنطن أخيراً، تلقى شروطا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد في مؤتمر صحافي، أن «الحديث عن ذلك الموضوع هو أمر عار من الصحة، وأنه لم تكن توجد أي شروط أميركية حول ملف الدولار»، وفقا لوكالة الأنباء العراقية «واع». وأوضح وزير الخارجية العراقي أن «الهدف من الزيارة التي أجراها الوفد العراقي إلى واشنطن أخيراً يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وأنه كان يضم قطاعات مختلفة». وتابع مبينا أن «السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن». وشدد فؤاد حسين في تصريحاته، على أن «العملة العراقية قوية، وأن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل». وقال: إن «احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار أميركي، وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب» لافتا إلى أن «هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار».

وأضاف أن «المنصة الالكترونية التي أطلقها البنك العراقي المركزي ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب»، مشيرا إلى أن «سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض».

وانسحب حسين، من المؤتمر الصحافي بشكل مفاجئ بعد أن تعرض لوعكة صحية حسبما ظهر في البث المباشر للمؤتمر الذي عُقد في مقر الوزارة، امس. وأثناء حديثه في المؤتمر نفسه بدأت تظهر علامات الإعياء على وجه فؤاد حسين الذي حاول تدارك الموقف عبر شرب قليل من الماء، لكنه اضطر لمغادرة المؤتمر قائلا: «متأسف»، وغادر القاعة. وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو في وقت لاحق أظهر وزير الخارجية العراقي بصحة جيدة وسط أمنيات عدد من الصحافيين له بدوام الصحة.

وكان الوزير العراقي، وصل العاصمة الأميركية واشنطن، مساء الأربعاء الموافق 8 فبراير الحالي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم عددا من الشخصيات المالية والمصرفية. وفي تقرير سابق لوكالة الأنباء العراقية، أفادت بأن حسين سيبحث مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل الدعم المالي والمصرفي بين الدولتين، من أجل تعزيز رؤية الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار.

