إيران ترحب بالوساطة القطرية مع واشنطن

عربيات ودوليات

أكدت الخارجية الإيرانية ، أمس، التزام طهران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبالتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية، ورحبت بوساطة قطر مع واشنطن لتبادل السجناء، كما عبرت عن رغبتها في عودة العلاقات مع السعودية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن طهران ترفض بشدة إساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة في المفاوضات النووية، مشيرا إلى أن أي استغلال سياسي للوكالة الدولية يضر بمكانتها ومصداقيتها. وأكد كنعاني أنه لا وجود لعراقيل سياسية تمنع زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وذلك بعد تقارير عن اكتشاف بقايا يورانيوم تزيد نسبة تخصيبها على 80% في مواقع إيرانية، في المقابل قالت الوكالة إنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التفتيش الأخير. وفي إطار آخر، قال كنعاني إن إيران ترحب بجهود قطر في الوساطة بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء، مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبة بلاده في عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، معتبرا أن هذا الأمر يصب في مصلحة البلدين. اشتباكات مسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية اسلام اباد- الوكالات: كشف مصدر عن وقوع اشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية امس عند معبر طورخم شرقي أفغانستان دون وقوع ضحايا. ووقع تبادل إطلاق النار بعد يوم من إغلاق حكومة طالبان الأفغانية المعبر الحدودي بسبب ما قالت انه رفض إسلام آباد السماح لمرضى أفغان وللقائمين على رعايتهم لا يملكون أوراقا ثبوتية دخول باكستان لتلقي الرعاية الطبية. وأكد مسؤول محلي في الشرطة الباكستانية إطلاق النار وإغلاق الحدود. وقال متحدث باسم الشرطة الأفغانية في إقليم ننغرهار بشرقي أفغانستان لرويترز «الحدود مغلقة وسننشر التفاصيل في وقت لاحق». ولم يعلق الجيش الباكستاني ووزارة الخارجية على الأمر، لكن مسؤولا في طالبان في معبر طورخم قال إنه أغلق لأن باكستان لم تتقيد بالالتزامات المتفق عليها. فيما اكد مسؤولون أمنيون باكستانيون في المنطقة إغلاق الحدود وتبادل إطلاق النار. يشار إلى أن النزاعات المرتبطة بالحدود بين البلدين والبالغ طولها 2600 كيلومتر ظلت موضع خلاف بينهما لعقود ويعدّ معبر طورخم الحدودي نقطة العبور الرئيسة للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان، الدولة الحبيسة التي لا تطل على أي مسطحات مائية.