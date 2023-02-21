36 قتيلاً جراء فيضانات عارمة تضرب البرازيل

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برازيليا- الوكالات: قتلت فيضانات وانهيارات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو البرازيلية 36 شخصا على الأقل وشردت المئات. ولقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم في سان سيباستياو (200 كيلومتر شمال ساو باولو)، وفقا لما ذكره رئيس البلدية فيليبي أوغوستو. وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها تلفزيونات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أحياء بأكملها غمرها الماء، وحطام منازل جرفتها التربة، وطرقا سريعة غارقة، وسيارات دمرتها أشجار متساقطة؛ وذلك من بين أضرار أخرى.وقال أوغوستو «لم نحصر بعد حجم الضرر، ونحاول إنقاذ الضحايا»، ووصف الوضع في البلدة بأنه «حرج للغاية»، وأضاف لتلفزيون غلوبونيوز «نعمل في نحو 50 منزلا انهارت تحت ضغط المياه ولا يزال داخلها أشخاص». وأكدت حكومة الولاية في بيان فقْد 566 شخصا منازلهم في المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو بعد هطول أمطار تجاوز منسوبها 600 مليمتر على ساحل أغنى ولاية في البرازيل، ولم تذكر السلطات رقما بشأن عدد المفقودين.

ويواصل مسؤولو الإنقاذ البحث عن الضحايا وإعادة الاتصال بين البلدات المعزولة وفتح الطرق التي لايزال بعضها مغلقا ما أدى إلى تقطع السبل بعدد كبير من السياح الذين يسافرون لحضور احتفالات الكرنفال البرازيلية.

وتظهر تنبؤات الطقس أن الأمطار الغزيرة ستستمر في المنطقة الساحلية في ساو باولو؛ مما يشكل تحديا لمسؤولي الإنقاذ ويزيد احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا. وأعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على «تويتر» إنه سيزور المناطق المتضررة الرئيسة. وتُلحق الظواهر الجوية القاسية التي يغذيها تغير المناخ خسائر فادحة في البرازيل، وأدى هطول أمطار غزيرة العام الماضي في مدينة بتروبوليس إلى مصرع أكثر من 230 شخصا.

