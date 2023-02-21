بايدن في كييف «سرا».. تحت صفارات الإنذار

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف امس حيث وعد بأسلحة جديدة ودعم «ثابت» لحليفته أوكرانيا، قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب بين روسيا واوكرانيا. ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن «سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية».

وتحدث خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن مساعدة إضافية بقيمة 500 مليون دولار سيتمّ الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة. وبشأن زيارته للعاصمة الأوكرانية، قال «اعتقدت أنه من الضروري ألا يكون هناك شكّ بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا».

من جهته أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزيارة التي قام بها نظيره الأميركي لكييف معتبراً أنها «علامة دعم مهمّة للغاية» وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية «جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين».

ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة. وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.

وقال بايدن، بحسب بيان البيت الأبيض «عندما شن بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام ، كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. كان يعتقد أنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئا». وتابع «أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تدعم آلة الحرب الروسية. وعلى مدار العام الماضي، أنشأت الولايات المتحدة تحالفا من الدول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي وإنساني غير مسبوق - وسيستمر هذا الدعم».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا وحلفاء من أوروبا الشرقية ويتحدث عن أوكرانيا.

الى ذلك أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا امس أنه سيستضيف اجتماعا عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع «G7» والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامنا مع ذكرى اندلاع الحرب. كذلك أعلن كيشيدا أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليارات دولار.

على صعيد آخر، قال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدر وقته بالتفكير في أي نوع من الحوار مع روسيا. وكان زيلينسكي يرد بذلك على اقتراح من ماكرون بضرورة «هزيمة روسيا، ولكن لا سحقها» وأنه لا بد من حسم الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

ميدانيا، اشتدت حدة المعارك الدائرة في محيط مدينة باخموت، حيث تحاول القوات الروسية ووحدات فاغنر تطويق المدينة، وقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إن القوات الروسية تحاصر باخموت، وستبدأ قريبا ضرب أهداف في الجانب الغربي من المدينة، مشيرة إلى أن السيطرة على باخموت أصبحت مسألة وقت لا أكثر، على حد تعبيرها. كما قالت الاستخبارات الخارجية الروسية إن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا.

