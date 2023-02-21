موسكو: واشنطن أعلنت الحرب علينا

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: اعتبر التلفزيون الحكومي الروسي أن الولايات المتحدة «أعلنت الحرب على البلاد»، في أعقاب إعلان أميركي عن دعم أوكرانيا في شن ضربات على شبه جزيرة القرم.

وقال التلفزيون الحكومي إن واشنطن «تجاوزت الخط الأحمر» بإعلانها دعم الضربات الأوكرانية على شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، قالت إن الولايات المتحدة ترى وجوب نزع سلاح شبه جزيرة القرم. وشددت المسؤولة الأميركية على أن «واشنطن تدعم شن هجمات أوكرانية على أهداف عسكرية في القرم».

وجاء في تعليقات على التلفزيون الحكومي الروسي انه « بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة كل الخطوط الحمراء التي يمكن والتي لا يمكن تخيلها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستخوض حربا مع روسيا» وتابع «هذه هي الطريقة التي يجب أن نفسر بها بيان نولاند. ليست هناك حاجة إلى الألوان النصفية الولايات المتحدة عدو روسيا وخصم عسكري».

واضاف انه «إذا كانت واشنطن تتوقع ضربات صاروخية مكثفة على الأراضي الروسية ستنفذ بمساعدتها لكن بأيدي شخص آخر، فربما يمكننا اعتبار ذلك سببا للحرب وعلينا الرد وفقا لذلك».

الى ذلك اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتخطيط لعمل استفزازي نووي في منطقة الحرب. ووفقا للمزاعم الروسية، فإن كييف تخطط لإلقاء اللوم على موسكو في قصف عشوائي لمنشآت نووية، وما ينتج عن ذلك من تلويث إشعاعي للبيئة. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن سفنا تحتوي على مواد مشعة نقلت عبر الحدود من دولة أوروبية -لم تذكر اسمها- من دون أن يتم تخليصها عبر الجمارك، بقصد تدبير حادث تلوث نووي.

والأحد وجه الكرملين انتقادا لاذعا للولايات المتحدة، بعد تصريح نولاند الذي اعتبره «محرضا رئيسا على تأجيج التوتر الدولي، ويبرز عمق الخلاف بين البلدين».وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نشرتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء «تنتمي نولاند إلى معسكر كبير يضم أكثر صقور السياسات الأميركية عدائية. هذه وجهة نظر نعرفها جيدا».

