زاخاروفا تذكِّر ماكرون بمصير نابليون بونابرت

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: وجهت موسكو انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحه برغبته في أن يشهد هزيمة روسيا قائلة إنها ما زالت تتذكر مصير نابليون بونابرت، كما اتهمت ماكرون مع الكرملين بأنها قائمة على الرياء. وقال ماكرون لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إن فرنسا تريد أن تلحق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا لكنها لم ترغب قط في «سحقها».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «بالنسبة للفظة «قط» فرنسا لم تبدأ بماكرون ورفات نابليون المبجل على مستوى الدولة الفرنسية شاهد في قلب باريس ينبغي أن تظل فرنسا تدرك مغزى ذلك كما تدركه روسيا» وتابعت «بشكل عام، ماكرون بلا قيمة»، مضيفة أن تعليقاته أظهرت أن الغرب أجرى مباحثات حول تغيير النظام في روسيا، بينما دأب ماكرون على السعي إلى عقد اجتماعات مع القيادة الروسية.

وأثار ماكرون انتقادات بعض الشركاء في حلف شمال الأطلسي بسبب توجيه رسائل مختلطة فيما يتعلق بسياسته إزاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، إذ تعدّ بعض الدول باريس حلقة ضعيفة في الحلف الغربي.

