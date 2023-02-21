خسائر ألمانيا تجاوزت 100 مليار دولار!

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قال مارسيل فراتزشر، رئيس المعهد الألماني للابحاث الاقتصادية، ان ألمانيا خسرت 100 مليار يورو «106?7 مليارات دولار» بسبب العملية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من زيادة في اسعار الطاقة. واوضح فراتزشر ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ارتبط بها من قفزة في اسعار الطاقة، كلفت ألمانيا ما يقرب من 2?5% من اجمالي ناتجها، او ما يعادل 100 مليار يورو في عام 2022»، مضيفا ان هذه التكاليف ستستمر في الزيادة خلال السنوات المقبلة. وقال فراتزشر ان ألمانيا تأثرت اكثر بالازمة اقتصاديا لانها كانت اكثر اعتمادا على الطاقة الروسية، ولديها نسبة عالية من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة و«تعتمد بشكل كبير على الصادرات وسلاسل التوريد العالمية». إلى ذلك، نددت بكين امس بتصريحات أميركية مفادها أن الصين تدرس إمكان إمداد روسيا بأسلحة لحربها ضد أوكرانيا مؤكدة الدعوة إلى الحوار لوضع حد للنزاع.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال ان الصين «تدرس الآن توفير دعم فتاك» لموسكو يراوح بين «الذخيرة والأسلحة».وردا على سؤال بشأن التصريحات الأميركية قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري امس إن «الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف وليس الصين» وأضاف «نحض الولايات المتحدة على التفكير بتصرفاتها وبذل المزيد لتحسين الوضع وتعزيز السلام والحوار والتوقف عن التهرب عن المسؤولية ونشر معلومات زائفة». ويشكل الهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا مسألة حساسة لبكين التي سعت إلى اتخاذ موقف حيادي مع تقديم دعم دبلوماسي لروسيا، حليفتها الاستراتيجية.

