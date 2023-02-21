«يورانيوم %84».. «الطاقة الذرية» تحقق وطهران تنفي

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فيينا- طهران- الوكالات: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه على علم بما أوردته تقارير صحافية عن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران في المقابل نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأمر ودعت الوكالة الدولية للحياد.

وأضاف غروسي في تصريحات صحافية أن الوكالة تناقش مع إيران نتائج أنشطة التحقق النووية الأخيرة، وأنه سيبلغ مجلس محافظي الوكالة بالتفاصيل على النحو المناسب.

والأحد، كشفت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن وكالة الطاقة الذرية «IAEA» اكتشفت مادة يورانيوم مخصبة بدرجة نقاء تبلغ 84% في أحد المواقع الإيرانية، وهو ما يقترب من درجة نقاء الأسلحة النووية. وذكرت «بلومبيرغ» نقلا عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية تحاول تحديد الكيفية التي وصل بها اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء بنسبة 84%. وأضافت الصحيفة أن المفتشين يحاولون معرفة ما إذا كانت إيران قد وصلت إلى هذه المرحلة عن قصد، أم أنه تراكم داخل شبكة الأنابيب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي.

في المقابل قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن إيران لم تتخذ أي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%. وأضاف في ردٍّ على ما نشرته «بلومبيرغ» أن وجود ذرات لليورانيوم المخصب بنسبة تتجاوز 60% هو أمر طبيعي أثناء عملية التخصيب وشدد على أن الأهم هو المنتوج النهائي الذي لايتجاوز تخصيبه 60% وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك بشكل جيد. وأضاف كمالوندي أن طرح الوكالة هذه المواضيع على الإعلام يشير إلى أنها بدأت تفقد حيادها، وأن هذا بكل تأكيد يؤثر على مصداقيتها.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018.

بدوره قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في طهران ناصر كنعاني وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الايرانية للانباء «نأمل أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مهامها المتخصصة ونتوقع أن تتصرف هذه الوكالة بشكل مهني في أنشطة وقضايا ايران النووية والسلمية. كما نؤكد على أن الاستخدام السياسي للوكالة يشوه الموقف الدولي لهذه المنظمة».

وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان «إننا نخطط لزيارة (المدير العام) للوكالة الدولية (غروسي) للطاقة الذرية إلى طهران ولدينا مبادرات مشتركة على جدول الأعمال» وفق ما أوردت «إرنا».

الى ذلك كشف بوريل أن الاتحاد تلقى معلومات مهمة حول تطورات برنامج إيران النووي مؤكدا أن حزمة عقوبات جديدة ومهمة ستفرض على إيران.في الوقت ذاته أعرب وزير خارجية فنلندا عن قلقه من ممارسات طهران التي تنتهك حقوق الإنسان.

وفي السياق، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، امس إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، من بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.

