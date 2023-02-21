آراء

الكل يتفق معي بأن مستوى ذكاء أطفالنا وفطنتهم تفوق مستوانا ونحن أطفال بكثير، ما شاء الله الطفل اليوم يملك القدرة على التعامل مع التكنولوجيا بشكل فطري ويملك القدرة على المحاكاة الرقمية للمعلومات بصورة آنية، اذكر في أيامنا كنا نطرح الكثير من الأسئلة على الكبار بعضها يأتي عليها الرد ولا نعلم مدى صحته والأكثر معلقة بلا إجابة، بالمقابل طفل اليوم لا يحتاج الاجابة منك وان سألك فاحذر لانه في الحقيقة يسعى الى تصحيح اجابتك لأن في نظرته بأن المعلومات موجودة في بحر العالم الرقمي الأكثر صحة والأسرع في الاستجابة، حتى وصل هذا الطفل إلى قناعة بأن «عند غوغل الخبر اليقين».

في أحد أيام الاجتماع العائلي كنت محاطا بأطفال العائلة أناقشهم عن العالم الرقمي وكوني خبيراً في مجال التكنولوجيا توقعت بأني سأضيف لهم معلومة لكن في الواقع ذهلت، كانوا يتحدثون بمستوى أحسست بأنني أنا المتواضع في المعرفة الرقمية الجديدة جلست استمع لهذا الجيل وكانت لحظات مدهشة فمنهم من يتكلم عن البرمجة، وآخر يعلمني كيف لي أن أتعرف على الأشياء حولي بمجرد تصويرها بعدسة محرك البحث غوغول لتخرج صور مشابهة لهذا الشيء ومعلومات ضخمة عنه، وآخر يصور ويغير شكله بواسطة بعض البرامج، والاخير ادهشني بقدرته على صناعة بحث علمي متكامل بواسطة تكنولوجيا دردشة الذكاء الصناعي.

نأخذ نفسا عميقا،،،

في بيوتنا جيل رقمي تنمو قدراته مع الوقت أملا بأن يكون مفتاح نجاح البلد في المرحلة القادمة ولنا دور مهم في توجيهم ومساندتهم، ودعوني أقدم لكم هذه العناصر الثلاثة والتي أراها تؤكد نجاح مساعينا لمساندة هذا الجيل الرقمي:

أولا: تطوير المنظومة التعليمية لتدعم إبداع وقدرات هذا الجيل، وتثقفهم من ناحية المناهج الحديثة وتربيهم على استيعاب المخاطر المستهدفة لإذابة هويتهم.

ثانيا: متابعة الأهل ودعم أطفالهم في الفكر الإبداعي، ومساندة المنظومة التعليمية والتربوية في زراعة الوعي وعلينا مراقبة البرامج والمنتجات الرقمية التي يعمل عليها أطفالنا، ومراقبة سلوكهم الناتج عن هذا العالم الرقمي.

ثالثا: تقييم خطورة المحركات العالمية المليئة بمعلومات وأفكار سامة ومضللة، لذا على الحكومات العربية الاستثمار في الصناعة الرقمية وإنشاء مكتبة رقمية تكون هي قاعدة المعلومات لجميع المحركات الرقمية العربية ومن خلالها يتم تنقيح المعلومات المتناثرة في المحركات العالمية، وتعمل بواسطة الذكاء الصناعي على إزالة كل الشوائب وفلترة المعلومات بما يتماشى مع إطار قيمنا وقناعاتنا.

أعزائي يجب أن نفكر بالمستقبل وحجم تأثر هذا الجيل على مكانة الأمة العربية بصورة عامة ووطني بصورة خاصة فالمسؤولية هذا الجيل الذكي الذي نحتاج أن نحميه ونوجهه وهذه مسؤولية الجميع.

