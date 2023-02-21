آراء

استقلت دولة الكويت في يوم الاثنين بالتحديد في 5 محرم 1381 هـ الموافق 19 يونيو 1961 م وقد جاء هذا الاستقلال بعد مفاوضات بدأت بعد إبلاغ المندوب البريطاني السامي في الكويت أمير دولة الكويت الـ11 الشيخ/ عبدالله السالم الصباح عن نية بريطانيا بالانسحاب من الكويت ومنحها الاستقلال وبدأ التحضير لاستقلال الكويت منذ العام 1958 م بإصدار قوانين مثل قانون الجنسية الكويتية وغيره من القوانين التي تخلق دولة ذات سيادة وكيان مستقل، ووقع الشيخ/ مبارك الصباح المعروف (بمبارك الكبير) اتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1899م فأصبحت الكويت بموجب تلك الاتفاقية إحدى مستعمرات الإمبراطورية البريطانية الموجودة في شبه الجزيرة العربية آنذاك وبقيت الكويت تحت الحماية البريطانية لمدة تزيد على ستين عاما من (1899م-1961م) وكانت تدير شؤونها الداخلية بينما تدير بريطانيا شؤون الكويت الخارجية، وبعد الاستقلال تم الانتهاء من إقرار دستور الكويت والتوقيع عليه في نوفمبر 1962م وجرت أول انتخابات لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عام 1963م، والعيد الوطني الكويتي هو عطلة رسمية احتفالا بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام ومنذ عام 1992 تتزامن معه في 26 فبراير من كل عام احتفالات عيد التحرير من الغزو العراقي الغاشم الذي وقع في 2/8/1990م، وكانت الكويت قد حازت على استقلالها في 19 يونيو 1961 وكانت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال حيث أُقيم في 19 يونيو 1962 وظل الكويتيون يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964 حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، نظرا لحرارة الصيف الشديدة في الكويت التي تحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع المناسبة ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في 25 فبراير ويسمى بالعيد الوطني و26 فبراير بعد التحرير، وحكم الكويت 6 امراء منذ الاستقلال وهم الشيخ/ عبدالله السالم الصباح 1950م والشيخ/ صباح السالم الصباح 1965م والشيخ/ جابر الأحمد الصباح 1979م والشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح 2006م والشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح 2006م رحمهم الله جميعا وفي عام 2020م تولى الإمارة الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله واطال بعمره الحكم، وعلى الصعيدين العربي والدولي فقد انضمت الكويت إلى الجامعة العربية في 20 يوليو 1961م وفي 15 مايو 1963م أصبحت عضوا بهيئة الأمم المتحدة بإجماع الأصوات لتصبح العضو 111، وبهذا دخلت الكويت مرحلة جديدة من تاريخها لتطل من خلاله على العالم لتسهم بصنع السلام وحضارة الإنسان ومنذ استقلالها وعلى مدى 62 عاما والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الكرام حكام الكويت فأنجزت الكثير في هذا المجال بتعاون أبنائها، ومع كل هذا التاريخ الذي يمتد لـ 62 عام من تأسيس الدولة وتقدم وازدهار البلاد والعباد كان للكويت قيادة وشعبا اليد الطولى بالعمل الخير في مختلف بقاع المعمورة حتى جاء يوم 9/9/2014م وتم اختيار الكويت مركزا للعمل الانساني من قبل اكبر هيئة عالمية وهي الامم المتحدة وهذا لم يكن من فراغ بل جاء نتاج عمل وجهد كبير في المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الكويت للدول والشعوب المحتاجة والحملات الإغاثية والمبادرات الإنسانية التي تطلقها الكويت لنصرة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم والمبادرات الإنسانية التي أطلقها سموه أمير دولة الكويت الراحل الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وعدد من القمم التي استضافتها الكويت مثل (إنشاء صندوق الحياة الكريمة والتي ساهمت الكويت بمبلغ 100 مليون دولار وذلك خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي وإعلان دولة الكويت المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار وذلك على هامش مؤتمر المانحين لإعمار شرق السودان والمساهمات المالية الإنسانية لوكالة الأونروا و المفوضية العليا للاجئين والإعلان عن تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار وذلك في القمة العربية الأفريقية الثالثة ومضاعفة مساهمة الكويت الطوعية السنوية لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ الإنسانية الى مليون دولار واستضافة الكويت للعديد من المؤتمرات الإنسانية الإقليمية والدولية والدور الإنساني للجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في إيصال المساعدات الإغاثية للدول المنكوبة وإسهامات جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في إغاثة ومساعدة الدول المحتاجة واستضافة الكويت لمؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية مع وجود ضابط اتصال لمكتب (أوتشا) في دولة الكويت وهو مكتب تابع للأمم المتحدة تشكل في 19 ديسمبر 1991 بموجب قرار الجمعية العامة 46/182 ويهدف القرار إلى تعزيز استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية من خلال إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية DHA) والاستعاضة عن مكتب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الكوارث الذي شكل بعام 1972م واندمجت في إدارة الشؤون الإنسانية OCHA وصمم ليكون نقطة محورية للأمم المتحدة بشأن الكوارث الكبرى وتم توسيع ولايتها لتشمل أيضا تنسيق الاستجابة الإنسانية ووضع السياسات والمناصرة الإنسانية.

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? وبعد هذا كله نقول دمت ذخرا يا كويت الانسانية وهذي الكويت صلي على النبي (ص) ونقول اللهم احفظ الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من كل شر وسوء وتستمر الافراح بوطن النهار في عيديها الـ62 و32 وان يرحم شهداءنا الابرار، ولا يصح إلا الصحيح.

