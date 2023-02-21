الغش المدرسي بين التعديل التشريعي والفساد التنفيذي

آراء

بيّنا في مقالنا السابق المنشور بتاريخ 5/2/2023 بعنوان «الغشاش مجرم بحسب المآل »، خطورة الطالب الذي يلجأ إلى الغش في الامتحانات على مجتمعنا، فهو حقا «مشروع مجرم» إذا استمر في غشه دون رادع يردعه أو حسيب يحاسبه!! أما اليوم فإننا نبحث عن العلاج الناجع لمرض الغش الساري في مجتمعنا. وأول ما يتبادر إلى الذهن كعلاج لهذا السلوك المنحرف هو القانون وما يتضمنه من التزامات وعقوبات رادعة عند مخالفته. إن المادة 40 من الدستور الكويتي التي قررت الحق بالتعليم، لم تشأ أن تقف عند حد التعليم وإنما أشارت إلى ضرورة اهتمام الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، ولاشك في أن الغش يعتبر آفة الأخلاق والعقل، وعلى الدولة واجب حتمي بمكافحته. وباطلاعنا على المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام وعلى القرار رقم 21/2018 بشأن مخالفة لائحة الامتحانات وحالات الغش والإجراءات المتبعة، ثبت لدينا حرص الدولة على التعليم وتطويره وعلى منع الغش وأساليبه. ولكن مشكلة الغش شأنها شأن المشاكل الاجتماعية الأخرى سبب تفاقمها لا يكمن بالفراغ التشريعي وإنما بالفساد التنفيذي للقوانين واللوائح!! فمن يقرأ لائحة الامتحانات والإجراءات المتبعة لمكافحة الغش في المدارس الحكومية والخاصة، لا يمكن أن يستوعب عقله عدد حالات الغش المعلن عنها أخيراً!! وهذا لا يعني أن القانون واللائحة لا يحتاجان إلى تعديل، وإنما ما هو معمول به حاليا كفيل بأن يقلص حالات الغش كثيرا، لو تم تنفيذ حكم القانون تنفيذا سليما. لذلك نرى بأن تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب والحرص على عدم تعيين المسؤول الغشاش، ليراقب الطالب الغشاش، يسهم كثيرا في القضاء على هذه المشكلة !! ونقترح ونحن في هذا الصدد بأن يصدر قانون بشأن مخالفة لائحة الامتحانات وحالات الغش والإجراءات المتبعة ليحل محل القرار سالف الذكر، حتى لا يكون معرضا للتعديل في كل مرة يتغير فيها الوزير المختص!! كما أن الاطلاع على تجارب الغير والاستفادة منها ليس عيبا، فها هو قانون التعليم الفرنسي لم يكتفِ بمعاقبة الغشاش وشركائه في الغش بعقوبات انضباطية فقط كالتوبيخ أو إلغاء جميع درجات الفصل الدراسي أو الحرمان من دخول الامتحان النهائي.. وإنما يعاقبهم في حالات معينة بعقوبات جنائية كالغرامة التي لا تتجاوز 9000 يورو والسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع حفظ حق الطالب في الطعن على القرار الصادر بمعاقبته خلال شهرين من صدوره أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولا يمكننا كذلك أن نغفل دور الإعلام في توعية الطلبة حول مخاطر الغش وعواقبه وآثاره، فالكثير من الطلبة الغشاشين ومن حملة السماعات وأجهزة الاتصال أثناء أدائهم للامتحانات، لا يدركون عواقب أفعالهم. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

