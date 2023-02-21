قوة التركيز

آراء

احذر من التركيز الدائم واشطح أو اشعر بالجوع التركيزي.

نمط الحياة هو من يجعلنا نتبع الاسلوب التقليدي في التفكير وهذا التقليد هو أخطر من كل الاسلحة الموجودة في الحياة، نعم عندما نكون تقليديين في تفكيرنا وفي طرق حل المهام فإننا سنتبع سياسة انهاك العقل واستنزافه وبالتالي سيقرر العقل بأن لافائدة من التركيز فهو تحصيل حاصل. تقول د. باربرا في كتاب تعلم كيف تتعلم «learning how to learn» علينا أحيانا أن نمتلك مفتاح التحكم في التركيز ونحن في قمة المهمة التي نركز عليها فإن وقت الراحة من التركيز ممكن أن يكون هو نتيجة التركيز في البحث على الحل، على سبيل المثال عندما تركز على ايجاد حل لمسألة معقدة ونستشحذ التركيز ونقرر أن نجد فإننا قد نخفق في ذلك بالرغم من الطاقة العالية في التركيز ما يجعلنا ننتقل لبرهة عن التركيز ونفكر بأمر آخر بعيدا عن المهمة المطلوبة وقد تكون هذه الشطحة هي ما يساعدنا على ايجاد الحل المناسب للمهمة عند العودة للتركيز مرة أخرى.

التخطيط هو الحل، نعم عزيزي القارئ كل النجاحات بنيت على التخطيط، كأن تخطط للقيام بمشروع فتضع الاستراتيجية التي تحوي رسالة ورؤية وهدفاً، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن الدولة والوزارات فيها باتت تركز كثيراً على مثل هذه الاستراتيجيات محددة بفترة زمنية معينة وبخطوات مدروسة قد تجعل من الأهداف قريبة فكرياً، ونحن بأمس الحاجة لتفعيل مثل هذه الخطط والاستراتيجيات فهي وبلا شك أولى خطوات النجاح على صعيدٍ شخصي أو حتى على الصعيد العام.

لفتة نفسية

التقوقع على الماضي والعيش في ذكريات الماضي الحزينة والسعيدة يجعلك تفقد لذة العيش في الحاضر، والتفكير والخوف من المستقبل يجعلك أسيراً للافتراضات والأوهام، فقط عش حاضرك وتعلم من الماضي وخطط للمستقبل.

