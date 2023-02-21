استثمار وتطوير المنطقة الشمالية ضرورة

آراء

أعتقد أنه آن الأوان للإسراع في تطوير المناطق الشمالية على غرار ما تشهده المنطقة الجنوبية من تطور ملحوظ وسريع على مختلف الأصعدة، فأصبح من الضرورة الاهتمام بالمنطقة الشمالية، في ظل وجود مشاريع إسكانية ضخمة، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدينة المطلاع والذي يعد أكبر مشروع إسكاني في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع وجود بنية تحتية رائعة للمشروع كالجسور والتقاطعات الكبرى المربوطة بمدينتي الصبية والسالمي، لكن نلاحظ أن هناك بطئا وتأخرا واضحاً في تنفيذ المناطق الخاصة بالاستثمارات التجارية، وهناك ضرورة إلى وجود منطقة كبيرة بهذا الحجم ذات الموقع الإستراتيجي المتميز ومن المهم استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين وشركات القطاع الخاص للاستثمار فيها، وكان قد وافق المجلس البلدي سابقا على إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية. ولكن لا نعرف لماذا توقفت تلك الموافقات والاقتراحات المهمة؟!

لذا فمن الضرورة توفير الطرق والبنية التحتية والتراخيص للبدء بالعمل على إنشاء المجمعات التجارية والسكن الاستثماري وتوفير القسائم الصناعية في المنطقة الشمالية، بحيث تكون قريبة منها ومراعاة سكن العمال أيضاً ليكون بالقرب منها، إضافة الى الإسراع في تخطيط المرافق الترفيهية من فنادق ومنتجعات وقرى سياحية، تزامنا مع إعمار المنطقة.

ان تطوير المنطقة الشمالية يجب ان يكون نموذجا فريدا من حيث تحقيقه لمتطلبات الحوكمة ونماذج المدن الاقتصادية الخاصة وفي نفس الوقت توافقه مع الدستور الكويتي، فهي منطقة مستقلة اداريا تتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة، وتخضع كليا لسيادة دولة الكويت ودستورها، ويعتبر هذا النموذج الاقتصادي في الإدارة والحوكمة الجزء الأهم من نجاح المنطقة الشمالية الاقتصادية، ويجب ان تعمل المنطقة الشمالية الاقتصادية وفق انظمة اعمال ميسرة لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.

ونطمح من وراء هذا المشروع الى تحقيق ترتيب مرتفع مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة مثل سنغافورة التي تحقق سنويا ناتجا قوميا بحدود 350 مليار دولار، وتشكل مساحتها نصف مساحة مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية الطموح ومالطا التي تحقق 20 مليارا ناتجا قوميا في مساحة لا تتجاوز ثلاثمائة كيلومتر مربع.

ويجب ان يهدف المشروع إلى أن تكون منطقة الشمال منطقة ذكية، نظيفة، متجددة، تؤسس لعهد التعليم المتميز الذي يحفظ الكرامة والحياة لأجيال المستقبل من خلال تزويدهم بكل المهارات والمعرفة والتدريب اللازمين للمنافسة في اسواق العمل حتى يكون مشروع الشمال الركيزة الثالثة المتوقعة للدخل بجانب النفط والاستثمارات الخارجية، ويعتمد المشروع التنافسية كمبدأ ويقوم على فكرة الانتاج الحقيقية، التي تجعله حلم الشباب الكويتي، ووجهة المستثمر المحلي، ومقصد رأس المال الاجنبي الطامح للاستقرار والنمو.

