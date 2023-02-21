ريال وليفربول.. مواجهة كلاسيكية

دوليه

بعد أن أصبحت مواجهة معتادة كل موسم، اكتسبت أبعادا إضافية وحسابات مفتوحة يزداد ثقلها كل يوم لا سيما مع ترجيح كفة ريال مدريد الاسباني في المناسبات الأخيرة، يتمنى ليفربول الانكليزي إمالة الموازين لمصلحة اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد فريق ليفربول وجها لوجه اليوم من جديد للمرة الثالثة في الأعوام الثلاثة الماضية التي كانت الغلبة فيها لمصلحة الفريق الملكي. ويهيمن الميرنغي باكتساح على البطولة القارية الأهم للأندية بحيث أصبح كابوسا وعقدة للريدز، رغم أن الكفة متعادلة تاريخيا. وكان نهائي العام الماضي قد أعلى مرة أخرى من شأن الكرة الإسبانية والريال تحديدا وسبب إحباطا جديدا للإنكليز والليفر، مثلما حدث في 2018 بكييف ونهائي 2022 في باريس.

وأسفرت تلك المناسبات عن خروج الريال منتصرا برغم أن كتيبة يورغن كلوب لا يستهان بها على الإطلاق. لكن ليفربول لم يستطع في سان دوني أن يأخذ بثأره في 2020-2021 وتألق فينيسيوس في تلك الليلة ليفوز الريال 3-1 في مباراة الذهاب، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بملعب أنفيلد دون أهداف. وباستثناء فوز الريدز 1-0 في نهائي 1981 وبمواجهة الفريقين في 2009 حين كان رافائيل بنيتيز مدربا للفريق الإنكليزي، كانت الغلبة دوما للميرينغي. وفي نهائي مبكر، هو تكرار لسيناريو نهائي 2022، يدخل الفريقان مواجهتهما في ظل شكوك عديدة وتراجع شديد للمستوى عما كانا عليه قبل بضعة أشهر. ويعاني ليفربول من الغيابات ويتمنى عودة لاعبيه الأساسيين، وقد بات في حالة يرثى لها بعد انتهاء الموسم مبكرا للغاية بالنسبة له.

لقد خرج ليفربول من المنافسة على لقب البريمييرليغ، بل حتى من المنافسة على المراكز الأربعة الأولى من الدوري الإنكليزي المؤهلة إلى دوري الأبطال، فضلا عن توديعه بطولة كأس إنكلترا.

ولا يبدو ريال مدريد في أفضل حالاته هو الآخر وإن كان لايزال يتمسك بالأمل، رغم أن كل شيء قد يذهب أدراج الرياح إذا لم يستفق خلال الأيام الـ20 المقبلة. ففي الدوري يحتل الغريم اللدود برشلونة الصدارة رغم أن الفارق 8 نقاط، كما سيلتقي ريال والبارشا في نصف نهائي كأس الملك.

وتقام اليوم ايضاً في ذهاب ثمن نهائي المسابقة أيضا مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الايطالي. وكان نابولي قد خطف الأضواء في دور المجموعات حين فاز متصدر الكالتشيو بأول 5 جولات في المجموعة بفضل تألق لاعبه فيكتور أوسيمين، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة على يد ليفربول الذي أنهى هذا الدور في وصافة المجموعة.

أما فرانكفورت فلا يزال مستمرا في البطولة بفضل القفزة الهائلة في مستواه خلال دور المجموعات وتحديدا حين فاز على مارسيليا وسبورتنغ لشبونة الذي أقصاه من البطولة بعد أن ضمن الفريق الألماني الصدارة.

وحافظ ممثل الكرة الألمانية على مستواه الذي فاز به بالدوري الأوروبي، ولايزال في المراكز المتقدمة من البوندسليغا رغم أن انطلاقة الموسم لم تكن مثالية بالنسبة له.

