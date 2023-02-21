روما قفز إلى الثالث

دوليه

استغل روما خسارة أتالانتا أمام ليتشي 1-2، ووقفز إلأى المركز الثالث بفوزه على ضيفه فيرونا 1-0 أول من أمس ضمن المرحلة 23 من الدوري الإيطالي. وبات روما ثالثاً بفارق الأهداف عن ميلان ونقطتين أمام جاره لاتسيو وأربع أمام أتالانتا. كما حذا لاتسيو حذو روما وهزم ساليرنيتانا بهدفي تشيرو إيموبيلي (60 و69 من ركلة جزاء) الذي رفع رصيده الى 9 أهداف هذا الموسم وبات ثامناً على لائحة الهدافين التاريخيين للدوري بـ191 هدفاً، بفارق كبير عن المتصدر سيلفيو بيولا (274).

وكرر ليتشي فوزه على أتالانتا بعدما كان اسقطه ذهاباً بالنتيجة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عند 41 نقطة. وتراجع أتالانتا من المركز الخامس الى السادس لمصلحة لاتسيو بالذات. وعلى ملعب الأوليمبيكو جاء هدف روما الوحيد عن طريق أولا سولباكين في الرمق الأخير من الشوط الأول. وعاد فريق «الذئاب» إلى سكة الانتصارات عقب التعادل في الجولة الماضية مع هيلاس فيرونا.

وفي لقاء ليتشي مع أتالانتا فاز الأول رغم استحواذه على الكرة بنسبة 30 بالمئة فقط، وقال غاسبيريني لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية «خلقنا الكثير من الفرص وضغطنا، لكن كل شيء كان خاطئاً. يبدو أننا نتلقى دائماً أهدافاً من هذا النوع في وقت مبكر من اللقاء، وإذا واصلنا على هذا المنوال فسنكون محدودين». ورأى «أن فرقاً من الطراز الرفيع لا تقوم بأمور من هذا النوع (تتلقى الأهداف) بشكل دائم ولا يمكننا دائماً أن ننجح في العودة من بعيد».

وعن مواجهة المرحلة المقبلة الهامة أمام ميلان من أجل صراع دوري الأبطال، قال «مواجهة ميلان ستكون أصعب من لقاء ليتشي، لكن كما أقول دائماً الأمور مرتبطة بالطريقة التي نبدأ بها المباراة. نعاني دائماً من الأهداف التي تدخل شباكنا في الدقائق الخمس الأولى». وتقدم ليتشي عبر الغامبي أسان سيساي بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة بعيدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس الأرجنتيني خوان موسو (4). وضاعف الفريق الضيف النتيجة بعد تمريرة من البديل غابريال ستريفيسا تابعها رأسية صاروخية الفرنسي أليكس بلين في الشباك (74).

وقلّص أتالانتا النتيجة بعدما ارتكب حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني خطأ فادحاً خلال تشتيته للكرة حيث ارتمى عليها المهاجم الدنماركي راسموس هولوند لتصطدم بقدمه وتهز الشباك (87). وواصل يوفنتوس صحوته ومحاولته الخروج من صدمة حسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب في البيانات المالية، وذلك بتحقيقه فوزه المحلي الرابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين سجلهما مويس كين بعد تمريرة من الصربي فيليب كوشتيتش (32) والبديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا من خارج المنطقة (66).

وبانتصاره الثالث توالياً في الدوري خلال سلسلة بدأت بفوز أيضاً في ربع نهائي مسابقة الكأس على لاتسيو 1-0 قبل أن يعكرها التعثر الخميس في تورينو أمام نانت الفرنسي (1-1) في الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي «يوروبا ليغ»، رفع يوفنتوس رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع.

ويمني فريق المدرب ماسيميليانو أليغري النفس بتجاوز نانت بعد غد من أجل الابقاء على أمله بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل من خلال إحراز لقب «يوروبا ليغ»، فيما ينحصر طموحه المحلي حالياً بانتظار نتيجة استئناف العقوبة المفروضة عليه بمسابقة الكأس التي يواجه فيها إنتر في نصف النهائي.

وأفلت فيورنتينا من هزيمة ثالثة توالياً وأنقذ نقطة أمام ضيفه إمبولي بفضل البديل البرازيلي أرثر كابرال الذي أدرك التعادل في الدقيقة 85 من اللقاء، بعدما فريقه متخلفاً منذ الدقيقة 29 بهدف نيكولو كامبياغي.

