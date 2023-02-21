تن هاغ سعيد بالفوز على ليستر

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عبر مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ، عن ارتياحه بعد فوز فريقه على ليستر سيتي 3-0 أول من امس ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي. وقدم مان يونايتد أداء هجوميا مميزا، لا سيما في الشوط الثاني، لكنه تعرض لبعض المشاكل من هجوم ليستر في الشوط الأول، وكادت شباكه أن تهتز لولا صحوة الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وقال تن هاغ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ليستر فريق رائع، لقد لعب بشكل جيد حقا وجعل الأمر صعبا بالنسبة لنا، تسببنا في ذلك أيضا، لم نتبع قواعد ومبادئ طريقة لعبنا ثم تمت معاقبتنا، كنا محظوظين وبسبب دافيد دي خيا فقط لم نستقبل أي هدف.. تصدياته رائعة، لم نكن منضبطين وهذا ليس جيدا». وأضاف: «عرفنا أيضا كيف نهزمهم لأن هناك مساحة كبيرة في خط الوسط وخلف خط دفاعهم. لقد كان هدفا جيدا، مرة أخرى تمريرة رائعة من برونو (فرنانديز)، هدف رائع من راشفورد، ثم تقدمنا بنتيجة 1-0. كان الشوط الثاني لنا، ولعب برونو فرنانديز مباراة رائعة». وتابع: «الفريق يضع راشفورد في المراكز الصحيحة، وخاصة برونو، فهو يصنع التمريرات، ويقدم الكرة للداخل. الأمر ليس متعلقا فقط به، لكن أعتقد أنه يقوم بعمل رائع». وأردف: «نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين في صورة جيدة، ولكن علينا أن نتبع مبادئ طريقة لعبنا وإذا فعلنا ذلك، يمكننا اللعب بشكل جيد للغاية وقد رأينا ذلك في الشوط الثاني». وحول التواجد في سباق اللقب: «لا نفكر في ذلك، بل في الغد، يجب أن نظهر بنسخة أفضل، وهذا ما يجب أن نعمل من أجله.. نحن في فبراير، لا ننظر بعيدا للأمام».

وعزز مان يونايتد من حظوظه في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى بعد ان رفع رصيده الى 49 نقطة مقابل 41 لنيوكاسل الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة. وقد يستطيع «الشياطين الحمر» حتى الدخول في الصراع على اللقب لان فريقهم يتخلف بفارق 5 نقاط عن ارسنال المتصدر و3 نقاط عن جاره مانشستر سيتي. ونجح مان يونايتد خلافا لمجريات اللعب في افتتح التسجيل بواسطة راشفورد الذي انفرد بحارس ليستر سيتي وسدد كرة زاحفة بعيدا عن متناوله (25). وبات راشفورد اول لاعب يسجل في 7 مباريات تواليا على ملعب «اولد ترافورد» منذ واين روني عام 2010. وظهر يونايتد بوجه مختلف تماما في الشوط الثاني اثر دخول جايدون سانشو بدلا من الجناح الشاب الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو، فتحركت الجبهة الهجومية بتناغم اكبر. ونجح راشفورد في كسر مصيدة التسلل ليضيف الهدف الثاني اثر تمريرة امامية من البرازيلي فريد (56). والهدف هو السادس عشر في اخر 17 مباراة لراشفورد بعد نهائيات كأس العالم، بينها 10 اهداف في 7 مباريات في الدوري. وختم سانشو التسجيل بعد هجمة مرتدة رائعة وتبادل الكرة مع قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش ليتابعها الاول بيسراه داخل الشباك من مسافة قريبة (61).

