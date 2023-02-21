انتصار كبير لدورتموند

دوليه

ارتقى بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ بفوزه الكبير على ضيفه هرتا برلين 4-1، في إطار المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني والتي شهدت سقوط أونيون برلين في فخ التعادل أما شالكه 0-0.

وفي المباراة الاولى منح كريم أدييمي الأسبقية للفريق المضيف بحلول الدقيقة السابعة والعشرين بعدها بخمس دقائقَ ضاعف الهولندي دونييل مالن تقدم بوروسيا دورتموند وقلص الفرنسي لوكا توسار الفارقَ لمصلحة الضيف العاصمي مطلع الشوط الثاني.

ثم دون القائد ماركو رويس ثالثَ أهداف أصحاب الأرض عند الدقيقة السادسة والسبعين فيما اختتم يوليان براندت رباعية بوروسيا دورتموند مطلع الدقيقة التسعين.

وفي المباراة الثانية أسدى شالكه، المتذيل الترتيب، خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقب وأبقاه في صدارة الترتيب بإجبار مضيفه أونيون على الاكتفاء بالتعادل السلبي. وكانت الفرصة متاحة أمام أونيون برلين للتربع على الصدارة بعد سقوط بايرن أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 السبت، لكن نادي العاصمة فشل في مواصلة انتصاراته التي توقفت عند خمسة توالياً منذ بداية 2023. وبات أونيون بتعادله الرابع للموسم على المسافة ذاتها من بايرن الذي يتمتع بأفضلية فارق الأهداف، وذلك قبل الموقعة المرتقبة بين الفريقين الأحد المقبل في ميونيخ.

وقبل التفكير بمواجهة العملاق البافاري، سيكون تركيز أونيون برلين منصباً بعد غد على الخروج منتصراً من لقائه وأياكس الهولندي في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي «يوروبا ليغ» بعدما أنهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

ومن ركلة جزاء نفذها الدنماركي ماركوس إينغفارتسن في الدقيقة 82، عاد ماينتس من ملعب باير ليفركوزن بفوز ثمين 3-2 في لقاء شهد عشرة إنذارات وبطاقة حمراء من نصيب الفرنسي أمين عدلي لتسببه بركلة الجزاء التي ألحقت بصاحب الأرض هزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات ومنحت الضيوف التقدم الى المركز التاسع على حساب مضيفهم بالذات.

