130 مليون يورو سعر راشفورد

دوليه

حدد مان يونايتد، سعر بيع مهاجمه المتألق ماركوس راشفورد، والذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي عقد راشفورد، 25 عاماً، في أولد ترافورد، بنهاية الموسم الجاري، لكنه امتد لآخر بناء على بند في العقد.

ويعيش راشفورد حالياً، فترة غير عادية من التألق رفقة الشياطين الحمر، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 16 هدفاً في آخر 16 مباراة. وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن مان يونايتد حدد 130 مليون يورو، للموافقة على رحيل راشفورد، في الصيف المقبل، ما لم يتم التوصل معه لاتفاق حول التجديد. وأكدت الصحيفة وجود اهتمام كبير من جانب ريال مدريد، وباريس سان جرمان، بالحصول على خدمات المهاجم الدولي الإنكليزي. ويجري مان يونايتد حالياً، محادثات مع راشفورد حول التجديد، ولكن دون استبعاد إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

