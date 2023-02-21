توتنهام استعاد توازنه

دوليه

استعاد توتنهام، توازنه في بفوزه المستحق على ضيفه وجاره وست هام يونايتد 2- على ملعب الأول، أول من امس في ختام الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي. وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، تذكر «السبيرز» الطريق نحو شباك وست هام بالشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة (56) التي شهدت هدف التقدم بتوقيع المدافع البرازيلي إيمرسون رويال. وجاء الدور على النجم الكوري الجنوبي سون هيون مين ليضيف خامس أهدافه هذا الموسم في المسابقة، وهدف «قتل» المباراة في الدقيقة (72). ويعد هذا هو الهدف الأول للنجم الكوري الجنوبي في الدوري منذ أن هز شباك كريستال بالاس في الجولة الـ19 في يناير الماضي، عندما انتصر فريقه برباعية نظيفة. وحقق فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أكثر من فائدة بهذه النتيجة، أولها أنه صحح بها مساره سريعاً بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية (4-1) على يد ليستر سيتي. كما أن النقاط الثلاث أعادت الفريق اللندني من جديد للمربع الذهبي، بـ42 نقطة في المركز الرابع. بينما استمرت معاناة وست هام هذا الموسم، حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، مكتفيا بانتصار وحيد فقط في آخر 5 جولات. وبالخسارة الـ13 هذا الموسم، يبقى «الهامرز» في منطقة الخطر (المرتبة الـ18) بـ20 نقطة من 23 مباراة، ويبتعد بفارق نقطة فقط أمام ليدز يونايتد، صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير، ونقطتين عن متذيل الترتيب، ساوثهامبتون.