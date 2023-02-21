التواء في كاحل نيمار

دوليه

أصدر نادي باريس سان جرمان، أول من أمس بيانا يوضح فيه مدى قوة الإصابة التي تعرض لها نيمار نجم الفريق أمام ليل. وأصيب الثنائي نيمار، ونونو مينديز خلال فوز باريس على ليل 4-3، أول من امس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي. وأشار «بي إس جي» في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن نيمار تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليمنى، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي، أكدت أنه لا كسر عظمياً. وأضاف أيضا أن النجم البرازيلي سيخضع لفحص جديد لأربطة الكاحل خلال 48 ساعة. وأوضح نفس البيان، أن الظهير الأيسر البرتغالي، ثبت أنه يعاني من تورم في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، وسيخضع أيضا لفحص جديد في غضون 48 ساعة.

