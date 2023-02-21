الانتصار السابع توالياً لبرشلونة

دوليه

واصل برشلونة مسلسل انتصاراته التي بلغت سبعة توالياً، وذلك بفوزه على ضيفه قادش 2-0 أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، ما سمح له بالابتعاد مجدداً بالصدارة بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب. ودخل النادي الكاتالوني اللقاء على خلفية تعادل مخيب على أرضه مع مان يونايتد الإنكليزي 2-2 الخميس في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ». لكن ذلك لم يؤثر في معنويات رجال المدرب تشافي في مواجهة فريق شكل له عقدة الى حد ما في الأعوام القليلة الماضية، إذ لم يفز عليه سوى مرة في آخر 5 مواجهات في سلسلة تضمنت سقوطه مرتين. إلا أنه نجح أول من امس في مواصلة انتصاراته والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ18 توالياً في جميع المسابقات، منذ سقوطه المذل أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-3 على أرضه في 26 أكتوبر في دوري الأبطال التي ودعها بعد حلوله ثالثاً في المجموعة وانتقل لإكمال مشواره القاري في «يوروبا ليغ» حيث يحل ضيفاً بعد غد على يونايتد في إياب الملحق الفاصل. وفي ظل إصابة بدري الخميس ضد يونايتد وانضمامه الى الفرنسي عثمان ديمبيليه، وغياب المدافع الأوروغوياني رونالدو أراوخو للإيقاف، أجرى تشافي تعديلات على تشكيلته آخذاً في عين الاعتبار ما ينتظر فريقه بعد غد في «أولد ترافورد». ولعب تشافي بفيران توريس في الهجوم بجانب أنسو فاتي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما لعب سيرجيو روبرتو في الوسط بجانب غابي وإريك غارسيا في الدفاع بجانب أليكس بالدي. وضغط برشلونة منذ البداية وهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة لكنه من دون فعالية حتى الدقيقة 43 حين تلاعب توريس بالمدافعين على الجهة اليمنى قبل أن يلعب كرة عرضية حولها ليفاندوفسكي برأسه لتجد في طريقها الحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما، لكنها سقطت أمام سيرجي روبرتو الذي تابعها في الشباك. وسرعان ما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة (1+45)، رافعاً رصيده الى 15 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين. وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني. من جانبه تحضر أتلتيكو مدريد لمواجهة دربي العاصمة ضد ريال حامل اللقب بفوز صعب على ضيفه أتلتيك بلباو 1-0، معززاً بذلك مركزه الرابع. ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بفوز الرابع في المراحل الخمس الأخيرة التي شهدت تعثره مرة واحدة بالتعادل مع ضيفه خيتافي 1-1، الى المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أهداه الانتصار الثاني عشر هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، مسجلاً هدفه السابع في «ليغا» هذا الموسم والحادي عشر في 27 مباراة خاضها ضد النادي الباسكي الذي بات أفضل ضحاياه بجانب فالنسيا (11 أيضاً لكن في 21 مباراة). ورفع أتلتيكو رصيده الى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال بيتيس الفائز السبت على بلد الوليد 2-1، فيما بات على بعد نقطتين من ريال سوسييداد الثالث الذي تعثر على أرضه بالتعادل مع سلتا فيغو 1-1. ويمني «لوس روخيبلانكوس» النفس بمواصلة نتائجه الجيدة حين يحل السبت المقبل ضيفاً على جاره ريال مدريد الذي يتقدمه في المركز الثاني بفارق 10 نقاط. وعمق إسبانيول جراح مضيفه إلتشي متذيل الترتيب بفوزه القاتل عليه 1-0. ودخل إسبانيول اللقاء لمواجهة فريق شكل عقدة له، إذ لم يفز عليه منذ مارس 2014 حين خرج من ملعبه منتصراً 3-1، فيما يعود فوزه الأخير في معقل منافسه ضمن منافسات الدوري الى مارس 1985 (3-0). وبدا أن العقدة ستتواصل بعدما فشل النادي الكاتالوني في الوصول الى شباك مضيفه في الوقت الأصلي من اللقاء، قبل أن يتعرض إلتشي لضربة بطرد مدافعه خوسيه أنخيل كارمونا (81) ما مهد الطريق أمام إسبانيول ليضرب في الوقت القاتل عبر سيرخي داردر (2+90). وبعد فوزه الكاسح في مسابقته المفضلة «يوروبا ليغ» على أيندهوفن الهولندي 3-0 الخميس في ذهاب الملحق الفاصل، عاد إشبيلية الى معاناته المحلية بعدما اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي بالتعادل مع مضيفه رايو فايكانو بهدف لسوسو (29) مقابل هدف للفرنسي فلوريان لوجون (65). ورفع النادي الأندلسي بتعادله السابع للموسم رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بات رصيد فايكانو، المتعادل للمرحلة الثانية توالياً بعدما سبقهما بانتصارين على التوالي، 34 نقطة في المركز السادس بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

