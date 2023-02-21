أتلتيكو وبرشلونة يريدان دي ماريا

دوليه

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن برشلونة وأتلتيكو مدريد مستعدان للتعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في فترة الانتقالات المقبلة. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن توتو ميركاتو الإيطالية أن عقد اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022، ينتهي مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي. وأشارت إلى أن «السيدة العجوز» يرغب في تجديد عقد ماريا، ولكن سيواجه منافسة قوية من ثنائي «الليغا». وبينت أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً قد يكون الموسم المقبل هو الأخير بالنسبة له في أوروبا، قبل أن يعود لينهي مسيرته في فريقه السابق روزاريو سنترال الأرجنتيني.

